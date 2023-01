Prison ferme pour les deux voleurs arlonais qui vivaient de leurs larcins

Les deux hommes sont bien connus de la justice et ont déjà subi des condamnations lourdes pour des faits similaires, Steve Devaux ayant aussi été condamné pour coups et blessures. Le premier, qui était représenté à l’audience par son avocate M Catherine Munaut, dit s’être rangé des affaires depuis qu’il a été incarcéré en détention préventive. "Malgré ses trente condamnations, mon client n’avait jamais fait un jour de prison, souligne l’avocate. Sa détention dans le cadre de l’affaire actuelle a été un déclencheur bénéfique. Cela ne sert à rien de le renvoyer derrière les barreaux. Il a compris." Le juge André Jordant a suivi la plaideuse. Il a réduit d’un tiers la requête du ministère public (trois ans) et a accordé à Steve Devaux un sursis probatoire pour ce qui dépasse la détention préventive. Il se voit contraint d’entreprendre un suivi psychologique et interdit d’avoir le moindre contact avec son ancien acolyte.

Depuis longtemps, leurs larcins leur permettaient de survivre

Les deux hommes avaient pris l’habitude de considérer leur statut de voleurs patentés comme leur métier. Leur seule source de revenus venait du magasin Cash Converters d’Arlon, qui achète du matériel d’occasion en le payant directement en espèces. Les deux voleurs, qui y avaient pignon sur rue, ont été arrêtés sur place alors qu’ils écoulaient du matériel volé. David Goffin, le second prévenu, présenté comme un suiveur, ne s’est pas présenté à l’instruction d’audience et ne peut donc pas bénéficier de mesures de clémence. Le tribunal l’a condamné à trente mois d’emprisonnement.