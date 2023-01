Legend Boucles de Bastogne: baptême du feu pour plusieurs équipages (vidéo)

Nous sommes tous deux impatients d’être samedi, mais pas vraiment stressés non plus. J’avoue d’ailleurs que d’habitude, le stress a plutôt tendance à me motiver. Il y aura du monde le long des RT, les amis et la famille, tout cela aussi nous motive.

Ce sera pour vous une première au volant. Avez-vous déjà disputé un rallye comme copilote ?

Ce sera ma quatrième participation aux Legend Boucles. La première fois en 2019 comme copilote de mon beau-père Philippe Detaille avec une Golf Gti, nous étions engagés en classic 60. L’année suivante, avec la BMW 325i avec laquelle nous roulons cette année, et toujours à la droite de mon beau-père, nous avions terminé loin des meilleurs en challenger, mais c’était une belle expérience. L’an dernier, toujours en challenger, nous avons réussi une belle performance avec une quatorzième place finale.

Cette année, vous êtes inscrits en « classic 65 ». Pourquoi cette catégorie ?

Nous aurions souhaité rouler en "challenger", mais nous n’avons pas eu le choix. Cela n’a pas été possible, car je n’ai aucune expérience au volant.

Au volant de la BMW, quel sera votre objectif prioritaire ?

D’abord terminer et prendre du plaisir. Mon beau-père me prête gentiment sa voiture, je ne veux pas la lui casser. Maintenant, si on voit que l’on est bien au classement, on essayera peut-être de viser plus haut.

Quelle est votre plus grosse crainte et quelles seraient pour vous les conditions météo idéales ?

Ma plus grosse crainte serait de modifier la caisse dans une sortie de route. Pour ce qui est de la météo, des conditions difficiles ne me dérangeraient pas. Même si c’est tout à fait différent, j’ai pratiqué le motocross pendant cinq années à l’AMPL et j’ai l’habitude des terrains délicats. Si la neige devait être présente, cela ne me perturberait pas trop.

Thibaut, pour vous, ce sera carrément une première, vous n’avez jamais disputé un rallye ?

Effectivement et j’avoue même que je ne suis pas particulièrement fan de la discipline. Toutefois, quand mon cousin Thomas m’a demandé il y a trois semaines si je voulais faire équipe avec lui, je n’ai pas longtemps hésité. C’est une chouette expérience à vivre et j’espère y prendre du plaisir. Il me reste quelques jours pour apprendre les rudiments, mais je suis motivé.