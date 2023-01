Benoit Lutgen sur les Legend Boucles : "Il faut aller plus loin que le cadre légal"

La semaine dernière, 13 communes de Hesbaye ont décidé de suspendre l’organisation de rallyes automobiles sur leur territoire. En cause selon Manu Douette, le bourgmestre d’Hannut: "L‘arrêté royal relatif à cette matière date de 2003. En fonction des événements et des constatations des uns et des autres, nous y ajoutons chaque fois des règles complémentaires." Il juge donc obsolète la législation sur l’organisation des rallyes.