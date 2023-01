Il avait donc percé la berge afin de dévier le cours de l’eau hors de l’étang et d’installer un barrage dans la zone humide ainsi créée. Même si la décision de cohabiter avec le castor avait été prise en concertation avec le DNF, la commune d’Attert et le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, sa présence posait néanmoins quelques soucis. Avec sa berge percée, l’étang ne pouvait pas regagner son niveau initial. De plus, les trous passant sous le chemin provoquaient l’affaissement de celui-ci à plusieurs endroits et mettaient donc les promeneurs en danger.

Sécuriser la balade

Maxime Doffagbe de l’équipe du Parc naturel précise: "Le plus grand mammifère d’Europe a fini par changer de territoire et les travaux ont pu débuter. Les poissons présents dans le peu d’eau qu’il restait, ont été déplacés ailleurs et les trous dans les berges et le chemin ont été rebouchés par le DNF. Pendant ce temps, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert mettait tout en place pour rendre possible la construction d’un caillebotis qui sécuriserait le chemin même si un castor décidait de revenir."

Grâce à des fonds de la Région wallonne via le Contrat de Rivière Moselle, le projet a enfin vu le jour fin 2022 permettant à tous les habitants de la région de continuer à profiter de la balade "Au fil du petit patrimoine" à Thiaumont, passant par des calvaires, des chapelles, d’anciens lavoirs, la réserve naturelle de la carrière de Tattert et bien sûr par l’étang de Tattert.

maxime.doffagne@attert.be ou 063 22 78 55