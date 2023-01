Un débit internet 10 fois plus rapide

Un nouveau RGP, règlement général de police, a été présenté par la commissaire Martin de la zone de police Famenne-Ardenne. Un règlement adapté à l’évolution des situations rencontrées de nos jours.

Ce règlement permet aussi aux 12 communes de la zone de relever des infractions et de sanctions répressives ainsi que des amendes administratives, cela concernerait certains domaines comme les camps de jeunesse, les tontes de pelouse, les hébergements touristiques ou encore les chiens dangereux.

Un règlement proche du RGP de la Province afin d’avoir une certaine cohérence sur l’ensemble du territoire zonal..

La participation communale pour la zone de secours s’élève à 144 654 €. "C’est une somme légèrement supérieure à l’an dernier mais toujours moindre depuis l’intervention financière de la Province. Cela dit, en 2024, on va rattraper les montants d’avant", relate le bourgmestre qui fait l’éloge des services de secours : "La zone est en pleine mutation, ce ne sont pas des débats faciles. Je les ai vus travailler lors de l’incendie à Journal, ils sont impressionnants de ténacité, se sont battus pour éviter que le feu ne s’étende aux autres habitations."

Un bourgmestre heureux aussi d’annoncer que l’école communale vient de recevoir l’inspection, que les remarques sont très positives. Raison de plus pour le conseil de voter le plan de pilotage afin de valider l’inspection.

Marchés publics

Dans le projet d’avancement d’une piste cyclable depuis la rue de la Vieille Église et la Chaussée Marie-Thérèse, un montant de 66 500 €, en partie subventionné pour la mission de l’auteur du projet, a été voté.

Dans le Plan de relance Wallonie est repris le projet "Cœur de Village" situé à la place de la Gare à Champlon avec l’implantation d’une halle couverte d’une toiture en forme d’une feuille de charme, d’un abribus, un préau, un espace aménagé afin de conserver un aspect naturel et plus esthétique. Un projet demandé et attendu par plusieurs associations. Un montant de plus de 900 000 € subsidié à plus de 50%. "Je trouve le projet onéreux mais c’est surtout la feuille de charme qui ne passe pas", déclare le conseiller Christian Simon. Et le bourgmestre de répondre : "C’est grâce à cet aspect esthétique et naturel qui reflète notre commune forestière que le projet fut retenu."

Une somme de 20 500 € est attribuée pour l’aménagement du parcours permanent didactique de Bain de Forêt, un travail minutieux réalisé par le conseiller Ludovic Collard.

Afin d’être complet, ajoutons le projet PCDR, la Maison Rurale Polyvalente et Multiservices à Tenneville qui entre dans sa phase d’approbation de la convention-réalisation, projet proche des deux millions dont la participation financière communale atteint 1 260 384 €.