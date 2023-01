« Silence, on tourne ! » sur les planches du cercle Saint-Joseph à Tintigny

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage du film " Une étoile est morte. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage on découvre que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour le faire disparaître. L’assistant-réalisateur aura bien du mal à ménager les individualités, tout en tentant de concrétiser son rêve de réaliser son premier film avec son amoureuse dans le rôle principal. L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière.

Cerise sur le gâteau, le public fait partie de l’histoire: c’est le figurant du tournage…

Élise Jacobs, Bérenger Peiffer, Marc Herbin, Christophe Maertens, Nathalie Pevergne, Justine Vaguet, Bénédicte Guillaume, Jean-Luc Stiernon seront sur les planches du Cercle Saint-Joseph (Tintigny) les vendredi 17 et samedi 18 février à 20 h, le vendredi 10 mars, les vendredi 17 et samedi 18 mars à 20 h, et le dimanche 12 mars à 15 h. "Silence, on tourne", comédie en 2 actes, mise en scène par Jean-Luc Stiernon.

Réservations fortement conseillées: 0473 98 29 62 entre 18h et 20 h, ou cercledelasemois@gmail.com. PAF: 10 € (5 € – de 12 ans). Possibilité de paiement par carte bancaire sur place.