Schoppach, c’est « Thomas & Piron-city » ! La société va lotir les 13 ha « Collignon » en plus de l’écoquartier

Aubry Lefèbvre, vous êtes administrateur délégué chez Thomas & Piron Bâtiments. T&P a finalement racheté les 13 ha de terrains « Collignon » au promoteur anversois. Vous confirmez bien que c’est votre société qui sera finalement à la manœuvre dans ce futur gros lotissement à Schoppach ?

Tout à fait, nous sommes propriétaires, nous avons procédé à l’achat via une société dédicacée. Nous souhaitions avoir une réserve stratégique de terrains pour nos activités à moyen et long termes.

L’intérêt pour vous, c’est de développer une forme de continuité de l’écoquartier que T&P est en train de construire à Schoppach ?

Il y a d’abord un aspect plus global au niveau du groupe Thomas & Piron qui est actif dans la promotion immobilière, mais aussi dans la construction. Derrière cela, il y a 3 200 emplois dans le groupe, ce sont des emplois qu’il faut préserver en région wallonne. La façon de les conserver, c’est de garder une réserve stratégique de terrains pour les dix ans qui viennent.

Le premier coup de pelle ?

À mon avis, pas avant 2026.

Vous avez racheté les terrains à une société flamande ?

C’est tout le paradoxe. J’ai su qu’Atenor était sur le dossier, une grosse société bruxelloise, aussi le gros promoteur flamand Ion et les Anversois d’Eurovillage. Ces acteurs ont de plus en plus de difficultés à obtenir des permis sur leur territoire et envahissent la région wallonne où nous sommes un acteur historique. Mais ces promoteurs, eux, n’ont pas d’ouvriers.

L’atmosphère arlonaise est à « l’anti-béton ». Certains ont peur qu’on vienne encore manger de la forêt et des terres arables. Et puis voilà une grosse société comme la vôtre qui arrive ?

Vaut-il mieux un acteur wallon, avec de l’emploi wallon ? Ou vaut-il mieux avoir des Bruxellois ou des Flamands ? On n’est pas non plus des cow-boys qui allons faire une opération et nous en aller. Il y a une forme de continuité d’entreprise familiale, on se veut soucieux de la qualité des projets qu’on conçoit. Le mode opératoire n’est pas de se faire un max de pognon et de s’en aller. Pour pérenniser, on doit évidemment développer des projets avec des bénéfices pour réinvestir.

Que pensez-vous construire dans ce lotissement ? Pouvez-vous déjà donner une fourchette de logements ?

Votre article parlait de 250 logements sur 13 ha (NDLR: notre article paru jeudi), cela nous parait un strict minimum, dès lors que pour bénéficier de l’appellation « écoquartier », une densité logique est de trente logements par hectare. Cela s’appréciera en fonction des études de mobilité et de la position des administrations et aussi des riverains. Nous avons été les premiers à avoir construit un écoquartier à Liège en bonne et due forme au Sart Tilman. On fera un écoquartier qui implique de la mixité. On veut des quartiers confortables à vivre, pas de « surdensification ». On veut aussi rassurer les riverains. Il y a aussi l’enjeu du contournement d’Arlon qui pourrait améliorer le projet. Ce dossier prévoira de nouvelles liaisons cyclo-piétonnes pour une mobilité douce. La future mise en œuvre de ce site permettra pour tous, dont les riverains, d’améliorer la mobilité. Il y a une zone verte qui le restera. Pas question de détruire de la biodiversité.

Pour un tel investissement, vous travaillez avec un emprunt ?

Ici, on ne va pas mettre en œuvre les terrains dans les mois qui viennent, ils sont positionnés dans des sociétés spécifiques qui vont chercher chacune un crédit d’investissement spécifique. On fait appel aux banquiers qui nous demandent une part de fonds propres minimum. Parfois entre 15, 20, 30% de fonds propres.