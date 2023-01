Prestation de serment de 7 inspecteurs à la zone de police d’Arlon

Lors de la cérémonie des vœux à la zone de police d’Arlon, Attert, Habay, Martelange qui a eu lieu en l’hôtel de ville d’Arlon vendredi en fin d’après-midi, ce sont 7 inspecteurs de police et deux membres du CALOG (collaborateurs de la police locale et fédérale qui occupent des fonctions civiles) qui ont prêté serment devant le président de la zone Vincent Magnus et le commissaire divisionnaire Michael Collini.