Les vœux écosociaux du PS à Bouillon jeudi soir

Les engagements tenus de Paul Magnette

Présent à Bouillon jeudi soir, Paul Magnette a dressé un bilan de l’action du PS:

"2023 est une vraie année politique au cours de laquelle nous allons continuer à nous battre jusqu’au dernier jour parce que c’est notre marque de fabrique, c’est notre histoire. Malgré le nombre de fois où on nous a enterrés, nous sommes toujours bien là, premier parti en Wallonie et à Bruxelles. (...) Le salaire minimum qui a été relevé et atteindra les 14 €; relever la pension de 1 300 à 1 500 €, on l’a fait, et on ira même au-delà ; refinancement des soins de santé ; relever les bases des différentes allocations trop éloignées du seuil de dignité (NDLR: Paul Magnette préfère le terme seuil de dignité à celui de seuil de pauvreté). Autant d’engagements que nous avions pris durant la campagne et que nous avons tenus."

L’écosocialisme de Paul Magnette

L’écosocialisme, qui d’autre que le mayeur de Charleroi et auteur de La vie large, manifeste écosocialiste pouvait en expliquer les grandes lignes : " Depuis 40 ans les écolos ont des idées mais pas de réalisations concrètes. Aujourd’hui, 50% de la population émet moins de six tonnes de CO2 par an, ce qui est l’objectif qu’on devrait atteindre en 2030. La moitié de la population est vertueuse d’un point de vue climatique par nécessité et non par choix. Les 1% les plus riches, eux, consomment dix, vingt fois ce qu’un pauvre consomme. Il faut mettre en scène politiquement cet enjeu.

Demander de baisser la température d’1°, de mettre un pull supplémentaire c’est ridicule vu l’enjeu. Demander d’isoler sa maison, d’installer des photovoltaïques c’est bien, encore faut-il en avoir les moyens. Ce qu’il faut c’est mettre en place une politique d’envergure soit sociale et écologique. Le XXe siècle a vu la concrétisation de projets globaux dans le domaine sociétal. Le XXIe sera celui des projets globaux pour la sauvegarde du climat et ce en redynamisant la démocratie au niveau local. C’est de là que partiront les questions et les idées et non du bureau d’un technocrate européen. "