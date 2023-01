Les prix de l’innovation et du public à Batimoi au Wex: les gagnants sont…

Le 25e Salon Batimoi à ouvert ses portes vendredi au WEX. Elles resteront ouvertes jusqu’à lundi 30 janvier. Lors de l’inauguration officielle en avant-soirée, les Prix de l’innovation et du public ont été décernés. Le Prix de l’innovation va à l’entreprise marchoise Noveway. Son innovation consiste en un système batterie plug & play qui permet notamment de délivrer de l’énergie de sa voiture vers sa maison. Un système simplement branché sur une prise de courant et couplé à une batterie qui permet également de stocker l’énergie venant du réseau ou de panneaux photovoltaïques et d’avoir une solution du public. Quant au prix du public, il a été décerné à Modeco Création, une menuiserie, basée à Wierde, spécialisée dans le travail du Corian et qui a développé une technique permettant d’assembler différents éléments sans aucun joint apparent.