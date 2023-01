Les deux hommes, des Africains de Bruxelles, sont des marabouts. "Le mot marabout va quasi toujours de pair avec le mot escroc, rappelle le procureur du roi Étienne Donnay. Ce sont des personnes qui, sans aucun scrupule, profitent de personnes vulnérables, souvent en détresse."

Une victime fragilisée

Un couple d’un petit village du nord de la Gaume l’a appris à ses dépens. En 2020, l’homme, un quinquagénaire, souffre d’une dépression nerveuse. Son épouse cherche, tant bien que mal, à l’aider à s’en sortir. Un jour, elle découvre sur son GSM, qu’il est souvent en relation avec un Africain. En cherchant, elle se rend compte que leurs conversations sont toujours liées à l’argent. Le pot aux roses est découvert.

"Je n’étais vraiment pas bien, balbutie le Gaumais devant le juge. Je suis tombé sur ce Monsieur qui m’a promis qu’il allait me protéger et qu’il allait apporter du bonheur à ma famille."

325 appels en un mois

Pour pouvoir assurer ce bonheur, le malheureux a vendu un terrain et a effectué un emprunt à sa banque pour verser les 250 000 € réclamés.

L’enquête a permis d’arrêter l’escroc et son acolyte. "On a dénombré 325 appels en un mois entre la victime et le prévenu, poursuit le procureur Donnay. Deux mois après les premiers contacts, un SMS annonce au naïf que “ les esprits vont s’en prendre à ta famille si l’argent n’arrive pas ”. On a retrouvé d’autres personnes escroquées, dont une dame perdue parce que son enfant était atteint d’une grave maladie. Un jour, elle lui a versé 7 000 € qu’il devait absolument montrer aux esprits avec qui il avait rendez-vous dans la forêt."

De lourdes peines de prison requises

Le ministère public a requis 40 mois de prison et 16 000 € d’amende pour le marabout, 20 mois et 8 000 € pour son associé.

Du côté de la défense, une jeune avocate bruxelloise a plaidé sur la définition d’escroquerie tout en étant dans l’impossibilité de contester la réalité des versements bancaires.

Elle a demandé d’éviter la prison à son client, qui a subi six mois de détention préventive et payé une caution de 10 000 € pour pouvoir être libéré. Pour le second sbire, Me Marc Kauten, a demandé son acquittement ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le sursis pour ce qui dépasse la détention préventive.