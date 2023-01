Judiciaire : le Rullot frappe le policier au bas-ventre

Quand il a commencé à cracher sur les sièges du véhicule, il n’y a pas eu d’autres moyens que de l’immobiliser en le maintenant au sol. Les menottes ne l’ont pas calmé: après s’être tapé la tête au sol, il a asséné un coup de pied dans le bas-ventre d’un policier.

Déjà condamné

"Monsieur reconnaît les coups donnés aux policiers, mais nie ceux qui sont donnés à son ex-compagne, indique la substitut du procureur du roi Florence Ricci. Pourtant, une deuxième plainte est tombée deux mois plus tard, cette fois pour harcèlement. Il a été établi qu’il importunait Madame en passant tout le temps sur son trottoir. On a dénombré 123 SMS, sans comptabiliser les appels téléphoniques auxquels elle n’a pas répondu. Si on ajoute que son casier judiciaire comprend une peine de 120 heures de travail, déjà pour des coups et blessures sur la victime, alors que des enfants assistaient à la scène, on ne peut que considérer la prévention des coups et blessures établie, tant aux policiers qu’à sa compagne." Le ministère public a requis six mois de prison. Le prévenu, absent, était représenté par son avocat Me Jules Carpentier. "Les policiers ont constaté des traces de sang sur mon client, plaide-t-il. Ils résultent de coups reçus de sa compagne. Elle ment quand elle dit qu’il était tellement ivre, qu’il est tombé sur un pot de fleurs lorsqu’elle l’a légèrement repoussé. Il reconnaît avoir des problèmes de boissons, mais était surtout en colère parce qu’il est persuadé qu’il n’est pas le père de son enfant." Me Carpentier a demandé une peine de travail complémentaire, ou un sursis probatoire.