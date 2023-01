Pour rappel, deux clans de chasseurs s’affrontent en revendiquant les territoires de chasse de l’autre. À nouveau, une dizaine de chasseurs, majoritairement des sexagénaires, se sont assis sur les bancs des accusés : ils sont tous, à la fois, prévenus et parties civiles, tellement les plaintes pleuvent les uns contre les autres. Ils reviennent cette fois pour une réouverture des débats suite à un mail qu’un des deux clans (celui qui se revendique comme clan des ouvriers) a envoyé personnellement à l’adresse électronique personnelle du juge, sans communiquer les différentes pièces à la partie adverse (le clan présenté comme celui des nantis).

Espèce de petit con

Ces pièces, enfin révélées, contiennent des courriers d’un avocat liégeois qui n’est plus concerné par le dossier mais qui, de manière calomnieuse, sans aucune preuve, met en cause deux magistrats, un juge, un commissaire de police, un avocat, les présentant comme des protecteurs influents qui manigancent dans l’ombre. L’avocat les assimile "à une petite mafia locale".

"Je comprends mieux, enrage Me Alexandre Mignon. La partie adverse est excitée par un avocat excité, qui lance un paquet d’accusations sans fondement."

Dimitri Gourdange, le représentant du ministère public, visiblement excédé par ce dossier sans queue ni tête, a évité de remettre de l’huile sur le feu. Cela n’a pas empêché les noms d’oiseaux de continuer à pleuvoir, un prévenu se plaignant d’avoir été traité par un avocat de "petit con" lors de son entrée dans la salle d’audience.

Le juge André Jordant, aux habitudes calmes et placides, a dû élever la voix, menacer de faire évacuer les plus excités, pour qu’un minimum d’instruction d’audience puisse se dérouler dans des conditions plus ou moins normales.

Le tribunal essayera d’y retrouver ses jeunes et de démêler les différents points de vue pour rendre son jugement sur le fond, le 22 février. Pas sûr que cela soit suffisant pour que le bucolique petit village de Limes retrouve sa sérénité et que les eaux du Courwez retrouvent leur calme.