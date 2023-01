Bertrix: "A la Saint-Médard, dépêche-toi de tirer ton pinard"

Les vieux dictons sur le climat, si chers à Jules Metz, ont-ils encore la cote vu les changements climatiques ? Les observations de nos anciens valent-elles encore, pour prédire le temps, alors que tout est chamboulé ?

Denis Collard pense que ce folklore, très utile pour rendre la météo plus humaine, a tout de même ses limites:

"Dans les dictons, il y a toujours une part de bon sens météorologique quand ils évoquent le comportement de certains animaux, par exemple, ou bien quand telle couleur du ciel changeant annonce tel type de temps. Ou bien encore les saints de glace qui correspondent à une incursion d’air froid quand il fait chaud. Tout cela est remarquablement bien observé", concède Monsieur Météo.

Toutefois, il tempère: "Il faut reconnaître que d’autres dictons ne reposent sur rien. Si on me demande d’en citer un, un jour, je pourrai toujours improviser et inventer celui-ci: ‘À la Saint-Bernard, dépêche-toi à tirer ton pinard’. On fait dire n’importe quoi aux dictons dont la fiabilité n’a jamais été prouvée en fin de compte." (Rires)