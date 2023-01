2023, l’année de tous les dangers pour les entreprises (vidéo)

Difficile de dresser un constat exhaustif, un secteur n’étant pas l’autre. "La plupart des secteurs ont été touchés par l’augmentation du coût de l’énergie même si le phénomène à tendance à se calmer un peu. L’année 2023 s’annonce moins catastrophique. Mais on ne sait pas à quelle sauce on sera mangés", précise Christophe Hay, le directeur général de la CCILB.

L’indexation des salaires dès ce mois de janvier aura quant à lui un impact bien réel sur la santé financière des entreprises. "L’indexation s’élève à 11%. Ce qui représente, pour une société de 10 employés, le financement d’un emploi supplémentaire mais en gardant seulement dix personnes actives. Elle perd en compétitivité", détaille le directeur général de la Chambre de commerce.

Les demandes de temps partiels en hausse

S’ajoute à la hausse des salaires une pénurie de personnel. Les demandes de temps partiel ajoutent des difficultés à une situation déjà tendue.

" On est loin du plein-emploi dans les entreprises. Les demandes de temps partiels sont toujours plus nombreuses, quels que soient l’âge, le sexe et la situation des travailleurs. Depuis le Covid, les gens ont envie de changer de vie, ont besoin de s’épanouir dans autre chose que le boulot, quitte à perdre du pouvoir d’achat. Ce qui ne fait les affaires de personne. En termes de main-d’œuvre, cela devient vraiment compliqué.

Le constat est identique pour l’organisation de réunions avec la mise en place des semaines de 4 jours, les horaires flexibles. L’administration pousse ces adaptations du temps de travail, en totale opposition avec les PM E et TPE qui sont nombreuses sur notre territoire. Si une personne quitte l’entreprise, ce départ entraîne une perte de compétitivité ", regrette Christophe Hay.

Les entreprises font preuve de résilience

Ce manque de main-d’œuvre risque également d’avoir un impact sur la venue d’entreprises dans la province. D’autres sociétés, par contre, déjà implantées, ne partiront pas. " Les entreprises sont résilientes. Elles font preuve d’intelligence en développant de nouveaux produits, en visant d’autres marchés.

D’autres préfèrent postposer des investissements, écornent leurs marges en répercutant un peu sur le client la hausse du prix des matériaux, de l’index. Il faut envoyer une dynamique sinon cela deviendra invivable. "

L’avenir s’annonce par contre bien plus morose pour les nouveaux venus sur le marché de l’entreprenariat. "Les sociétés qui étaient limites en 2022 ne pourront pas tenir à long terme. Cette période est plus compliquée pour les jeunes entrepreneurs qui ne disposent pas d’un bas de laine."

L’année ne sera pas noire pour autant

Mais le directeur de la Chambre de commerce veut terminer sur une note optimiste. Après la pandémie suivie d’un redéploiement très fort de l’activité, et depuis plusieurs mois la guerre en Ukraine qui ébranle à nouveau les marchés, l’heure est à l’espoir de jours meilleurs.

"L’année 2023 ne sera pas noire. C’est l’année de tous les dangers. On doit amener les gens à regarder le soleil et pas la pluie. 2023 peut être ce que l’on veut en faire. Il y a plein de patrons qui ont envie d’avancer, de construire. Il faut être conquérant, positif, se battre même si on ne sait pas de quoi l’année 2023 sera faite", conclut Christophe Hay.