Tous les carnavals de la province veulent se relancer en 2023

Réunis à Bastogne, les représentants des différents comités ont ainsi pu échanger sur différents thèmes. La première préoccupation concerne le calendrier. En effet, si cette année les congés de détente correspondent au Mardi Gras, ce ne sera plus le cas l’année prochaine. De quoi entraîner un chamboulement dans le programme. Certains se fixent sur le calendrier rhénan et donc le début du Carême alors que d’autres collent leurs dates aux congés (comme Bastogne). Une révolution qui nécessitera de la concertation pour que tout le monde s’y retrouve.

Les organisateurs sont également revenus sur l’impact de la crise et du Covid, et même parfois des inondations qui ont totalement grevé les finances des comités. Et l’augmentation des prix des fournisseurs et des prestataires de services n’arrangent pas les choses. Les boissons passeront donc à 2,50 € dans beaucoup de chapiteaux.

La troisième thématique au cœur des réflexions concerne l’utilisation des gobelets réutilisables. Un usage bien compliqué pour les gros carnavals. Certains ont toujours un stock de gobelets jetables et devraient être autorisés à vider leur stock. Mais quid de la suite ?

"Tout le monde veut se relancer, explique David Georis du Pat’Carnaval. Et tout le monde doit faire attention avec ses finances. Des carnavals comme La Roche et Hotton ont été inondés tout comme leurs groupes. C’est donc compliqué pour eux. Comme pour Tilff qui a aussi rejoint notre association et dont les inondations, mais aussi les vols qui ont suivi, ont fait bien des dégâts."

Malgré ces interrogations, les carnavaleux attendent avec impatience le retour des beaux costumes, des confettis, de la musique typique et du siège des bars.