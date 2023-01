Quel temps en 2023 en province de Luxembourg? Monsieur Météo ne se mouille pas

Monsieur Météo, pour 2023, à quel temps s’attendre ?

Je n’ai pas encore trouvé de boule de cristal performante pour répondre à cela. Par contre, je suis formel: le réchauffement est bien là et le climat n’a jamais été aussi variable en si peu de temps. On passe d’un grand écart à l’autre très vite: un coup de froid avant Noël avec du -5 puis du + 14 au Nouvel An. Et quand on fera la moyenne de janvier, on sera encore au-dessus des normes.

La seule chose que je peux affirmer, c’est que le climat va continuer à faire des montagnes russes. Il fait froid ces jours-ci, mais ce qui nous pend au nez c’est d’avoir +13 ou +14 dans 15 jours. Et qui sait, du gel tardif en avril et des arbres fruitiers qui en pâtissent.

À défaut de prévisions, juste une tendance pour 2023 ?

Impossible ! La tendance, ce sont des épisodes extrêmes à répétition.

Allez, M. Météo, un petit effort ! L’été sera humide ou caniculaire ?

Donnez-moi une pièce de monnaie et on fera ça à pile ou face (rires).

Obligé de revoir les anciennes normes à la hausse

Les nouvelles technologies ne permettent-elles pas d’être plus audacieux ?

Elles permettent en tout cas d’affiner les prévisions. Et même si on a un peu allongé la période de celles-ci (de cinq à sept jours en une trentaine d’années), on reste quand même dans les limites du système.

Comme quoi par exemple ?

Comme affiner le timing: la pluie arrive-t-elle le matin ou l’après-midi ?

Pas moyen de prédire au moins la météo du printemps prochain ?

Quand j’ai commencé il n’y avait aucun modèle qui permettait de faire cela. Maintenant, on a des machines puissantes. Des supercalculateurs commencent maintenant à annoncer, sur base de modèles climatiques, ce qu’on aura globalement dans les mois à venir. Malgré tout, la fiabilité est très faible.

Même avec ces supercalculateurs ce serait donc du vogelpik de prévoir à long terme ?

Je dis toujours que pour moi, la météo, c’est un peu comme une partie de pétanque: si je lance le cochonnet à 1 mètre, j’ai plus de chance de lancer ma boule pas trop loin ; s’il est à 5 m, j’aurai un peu de difficulté. Si je le mets à un kilomètre et que j’emploie un canon pour lancer ma boule, c’est plus aléatoire.

On parle trop souvent de moyennes saisonnières dépassées. À force, avec les changements perpétuels, ne doit-on pas revoir ces valeurs de saisons ?

Bien sûr. Si on fait les moyennes climatiques depuis le début (1833), forcément on sera toujours au-dessus des normes saisonnières à cause de l’extrême variabilité du climat. Autant être réaliste et calculer la moyenne sur les 10 dernières années.

«La météo est un data qui se monnaie bien ; c’est du business»

Des gens affirment qu’ils vont voir Météo France parce que les prévisions y sont plus fiables. Qu’en pensez-vous ?

Qu’il y a des Français qui consultent la météo des Belges parce qu’ils disent que c’est plus précis que les leurs, qu’on est plus localisé. Sur Internet, vous trouverez 4 à 5 modèles météo différents. Aujourd’hui, c’est même devenu un vrai business. La météo est un data qui se monnaie bien. Or, les différents modèles ne donnent pas toujours les mêmes infos !

Vous vous y retrouvez comment, alors ?

Grâce à la plus-value humaine et l’expérience du terrain. Cela me permet de désigner le modèle le plus fiable. Je n’en suis pas aveuglément un seul. Mais bon, cela reste des prévisions.

Le métier n’est-il pas plus difficile parce que les gens seraient plus exigeants ?

C’est plus compliqué à cause de la masse d’informations à traiter. Ensuite, les gens sont devenus des consommateurs de la météo avec une exigence qui n’existait pas avant. On me demande si on peut organiser tel ou tel événement à tel moment, si la météo sera clémente ou pas… J’ai appris à faire avec. La météo de nos jours donne une tendance avec des indices de fiabilité: x% de pluie dans la journée, etc.