L’hôtel Van der Valk Arlon a 5 ans et de nombreux projets (vidéo)

Pour attirer la clientèle du week-end en demande d’activités sur le site, l’hôtel va créer un espace wellness et fitness. "Ce sera un espace bien-être de 2 300 m2 avec hammam, sauna, jacuzzis, piscine intérieure et extérieure. Une autre zone d’une superficie de 200 m2 sera dédiée à la pratique du fitness pour des entraînements individuels ou en groupe. Un espace bien-être que nous avons choisi de rendre accessibles aux clients de l’hôtel ainsi qu’aux personnes extérieures à l’hôtel", précise Steven Zeeuw van der Laan, le directeur de l’hôtel.

Van der Valk surfe sur la vague

Un autre projet mené, unique en son genre en province de Luxembourg, est un surf CityWave, une piscine à surf intérieur qui devrait attirer une clientèle plus éloignée. "Cet espace est un grand bassin d’eau qui donne le véritable sentiment de surfer sur une longueur de 15 mètres de long et 8 mètres de large. Il permettra à une personne à la fois, dès l’âge de 6 ans, de s’initier au surf. Il est également prévu pour accueillir des sportifs de tous niveaux et, pourquoi pas les entraînements olympiques puisque la discipline est depuis peu reconnue comme telle. Un restaurant végétarien dans lequel les légumes de notre jardin seront cuisinés, sera aménagé à côté pour permettre de voir la piste de surf et d’encourager les surfeurs", poursuit Steven Zeeuw van der Laan.

56 chambres supplémentaires

Pour répondre à la demande et attirer une clientèle plus haut de gamme, l’hôtel va également augmenter son offre hôtelière. D’une capacité actuelle de 125 chambres, l’hôtel va y ajouter 56 chambres avec un niveau de luxe supérieur. L’extension sera construite en usine, avec un délai beaucoup plus court, et amenée sur place une fois terminée pour être posées sur une dalle, à côté de l’hôtel existant. Un projet d’extension modulaire qui pourra être déplacé ou enlevé selon les besoins de l’hôtel.

Cette extension ainsi que les espaces créés vont permettre d’engager 35% de personnel supplémentaire pour accueillir au mieux les 100 000 visiteurs par an espérés.

Panneaux solaires et biogaz

Un hôtel qui se veut également plus vert avec l’installation de panneaux solaires installés sur le toit du nouveau carport du parking qui gardera les voitures à l’abri du froid en hiver et au frais l’été. Des panneaux qui seront raccordés à 20 bornes de recharges maximalisées à 150 kW en fonction des besoins des clients, à côté des bornes Tesla d’une capacité de 300 kW. Un jardin de détente complétera le site à côté de l’hôtel. Autant de projets qui devraient voir le jour dans les deux années à venir.

La famille Zeeuw van der Leeuw va plus loin encore dans son engagement écologique. Elle vise pour son établissement la neutralité carbone, l’autosuffisance énergétique, une eau en circuit fermé.

Pour cela elle s’est associée avec une autre famille, les frères Pastoret dont l’exploitation agricole est installée à Sterpenich (Arlon). Ensemble, elles ont mis sur pied une unité biogaz en phase de construction en face de l’hôtel, de l’autre côté de la N81. "Cela fait dix ans que nous avons ce projet en tête avec mon frère, explique Jean-Pascal Pastoret. Et cela fait trois ans que nous travaillons avec Steven et son épouse Sandra pour finaliser ce projet qui devrait être fonctionnel en octobre prochain. La dalle est coulée et les cuves seront installées dans les prochains jours."

Concrètement, le lisier et le fumier récoltés à la ferme seront utilisés pour produire de la chaleur via un digesteur avant que la matière ne soit malaxée pour produire du gaz et faire fonctionner la cogénération jusqu’à l’hôtel et ses extensions en passant sous la route.

Autant de projets pour un investissement global qui s’élève à 20 millions d’euros.