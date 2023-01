Il y a un mois, nous avions expliqué dans l’Avenir Luxembourg que le groupe de coopératives Familia, dont le siège est à Ciney, n’avait pu trouver un pharmacien ou une pharmacienne remplaçant(e) pour son officine d’Ethe (Virton) suite au départ de la pharmacienne titulaire.

Thomas Calande, directeur d’exploitation au sein de Familia, confirme: "Nous faisons face à une pénurie de pharmaciens en Wallonie, évidemment aggravée dans la province de Luxembourg au vu de la concurrence du Grand-Duché. Cette réalité nous a amenés d’envisager une rationalisation du réseau de pharmacies sur l’entité de Virton pour conserver un service de qualité puisque nous avions d’autres officines sur cette commune. Cette situation est évidemment spécifique à l’entité de Virton, et nous ne prévoyons pas de l’envisager ailleurs sur nos officines de la province", précise M. Calande.

Et il est occupé avec ses collaborateurs à étudier la mise en place de nouveaux services pour améliorer l’utilisation du médicament dans les officines: "revue de traitement, plan de sevrage de l’utilisation de benzodiazepines (médicaments induisant la relaxation ou la somnolence) ainsi que l’évolution de la vaccination contre le Covid".

Chez les indépendants aussi

L’Association Pharmaceutique Belge, elle, représente 4 100 des 4 600 pharmacies en Belgique. Son secrétaire général, Nicolas Echement, de Bastogne, confirme les grosses difficultés de recrutement dans le secteur: "La crise Covid est passée par là et a énormément sollicité nos pharmaciens et assistantes en 1re ligne. Mais maintenant, on voit de plus en plus le personnel de pharmacies privilégier un équilibre avec la vie familiale. Beaucoup se tournent vers des emplois stables, sécurisés, dans l’industrie pharmaceutique notamment. Et nous avons une forte concurrence venant du Grand-Duché", explique Nicolas Echement.

Le secteur des pharmacies indépendantes va aussi, en 2023, réorganiser ses tâches, optimiser son temps disponible et ne se consacrer qu’à l’essentiel: le service au patient.