L’échevine Poos à Sainte-Ode: « Pas de subsides, pas d’engagement »

"Le cahier des charges est exigeant, avoue le bourgmestre Pierre Pirard. Il faut notamment mettre en exergue un noyau de commerces. Dans notre commune, on ne peut pas répondre à ce critère. Nous espérons toutefois pouvoir compter sur cette aide grâce au dossier établi par l’ADL. On tente notre chance et on verra bien ce qu’il adviendra."

Présent dans le public, le responsable de l’ADL Pierre-Yves Faÿs confirme: "Le dossier prévoit une aide de 6 000 € pour remplir les cellules vides ou pour se réinventer. Dans notre commune, ce serait plutôt la deuxième version."

La commune de Sainte-Ode espère aussi pouvoir compter sur le recrutement d’un coordinateur POLLEC, un engagement qui ne sera effectué qu’au cas où il sera subsidié. "Pas de subsides, pas d’engagement", confirme l’échevine Catherine Poos.

Trois locations de salle

Les édiles ont également confirmé une annonce faite aux associations durant la réunion du début d’année.

"Les associations pourront toujours compter sur trois locations de salle, poursuit encore Mme Poos. Cependant, au vu de la hausse des prix, nous sommes contraints de demander une participation de 75 € pour les charges." Un point qui, comme les autres, a été reçu à l’unanimité.