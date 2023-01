Le marché du terroir de Léglise a besoin d’un coup de boost pour ses dix ans

Lors de la séance du conseil communal de mercredi soir, la commune de Léglise a décidé de poser sa candidature au volet "Ressources humaines" de l’appel à projets Pollec 2022. Ayant adhéré à la Convention des Maires il y a quelques années, la commune s’était engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur son territoire d’au moins 55% d’ici 2030. Un programme de travail, réalisable dans les trois ans à venir, sera mis en place si la candidature de la commune est retenue. Six plans d’action ont ainsi été définis. La prévention dans les écoles communales sera de mise avec la poursuite du "Défi 0 watt". Mise en place depuis novembre dans les classes, la chasse au gaspillage énergétique a déjà permis une économie de 20%. Une installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux permettra un gain de 100 000 €/an et le remplacement de l’éclairage des écoles par du LED amènera une économie de 15 000 € sur l’année. On notera également la mise en place d’une plateforme locale de rénovation destinée à accompagner les candidats rénovateurs dans leurs travaux ou encore la mise en place d’une stratégie globale permettant un suivi régulier des consommations des bâtiments du territoire communal. Enfin, il est également prévu de régénérer 16 ha de parcelles forestières communales avec des végétaux capables de faire face aux sécheresses et au gel. La candidature sera soumise dans les prochains jours à la Région wallonne.