Une collecte de pneus pour les agriculteurs à un prix intéressant

David Magotiaux élève deux troupeaux de vaches principalement pour la production viandeuse et laitière. Devant sa ferme se trouve un silo qui abrite de quoi les nourrir. Cette nourriture est protégée par une bâche en plastique maintenue par des centaines de pneus dont certains ont plus de 50 ans. "Une bâche bien étanche permet de conserver le contenu du silo et évite le pourrissement. Un silo se maintient dans un milieu d’anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène", explique cet agriculteur. David possède environ 1 000 pneus sur son exploitation et souhaite se séparer de 500 unités. Car aujourd’hui, contrairement à autrefois, leur présence n’est plus très utile. "Cela fait déjà 20 ou 25 ans que l’on ne peut plus récupérer de pneus chez les installateurs de pneus. Aujourd’hui, on utilise des toiles spéciales qui sont maintenues en bordure par des boudins de sable. Du coup, nous n’avons plus besoin de ce système", détaille-t-il.