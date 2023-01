Charles N’Dema est un ancien politicien devenu chanteur populaire. Dans le passé, il fut même premier ministre et président de son parti, le parti extrémiste Patria Veritas. Grâce à l’émission Le Jour J, Julie Jollens revient sur son parcours. Telle est la trame du nouveau spectacle que Stany Paquay va proposer le 4 février à 20h à l’Espace 23 grâce au centre culturel de Bastogne. "On se retrouve en 2039, explique le comédien originaire de Bastogne (Harzy). Une partie est une parodie d’une émission comme le Divan ou l’Invité de Pascal Vrébos. On retourne aux sources de l’engagement politique du personnage dans un parti extrémiste. Il faut dépasser qu’on est le gentil et qu’ils sont les méchants. Des voisins partagent peut-être ces idées. On remet aussi en question le monde des médias qui laissent la place aux extrêmes."