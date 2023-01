Molinfaing: l'usine de traitement de dechets plastiques de Fost-Plus a pris un an de retard au moins

Ils avaient parié en effet sur le dépôt de demande de permis d’urbanisme et le début des travaux courant 2022 et sur la fin du chantier en décembre de cette année.

On en est encore loin.

Pour rappel, le 28 janvier 2022, nous relations, en exclusivité, l’intention de FostPlus et de son partenaire industriel, le groupe hollandais Morssinkhof, de construire une usine sur le site Ardenne Logistics, à Molinfaing où seront traitées chaque année, 40 000 tonnes de déchets plastique en PET (extrusion, déchiquetage, etc.). Cela représente un investissement de 30 millions d’€ consenti par le groupe hollandais Morssinkhof-Rymoplast qui implantera et gérera l’usine. Plus de 50 emplois directs seront créés.

Dans une phase d’extension future, ce sont au total 100 millions d’euros qui seront investis pour traiter 100 000 tonnes de ces bouteilles et barquettes en PET. On devrait passer alors de 50 à 125 emplois créés.

Dans un premier temps, l’usine s’étendra sur une surface de 6,1 hectares. 9 autres hectares sont prévus dans l’optique d’un développement futur.

Les équipes d’Idélux ont suivi le dossier pour accompagner et encadrer la faisabilité du projet. Pourquoi dès lors a-t-on un an de retard au moins ?

Le permis d’urbanisme déposé d’ici le mois de juin ?

Réponse du bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty, qui est aussi président du conseil d’administration d’Idélux Finances:

"Je peux vous confirmer que la demande de permis d’urbanisme n’est pas arrivée à l’administration communale et pour cause. C’est un dossier très complexe qui repose sur trois pôles: économie, innovation et écologie. Ce denier est stratégique et primordial. Durant les derniers mois, les équipes d’Idélux ont œuvré pour trouver des solutions appropriées pour l’approvisionnement en matériel et en eau. L’eau, par exemple, il faut être capable d'en recycler un maximum et d’en utiliser le moins possible. Il y a eu des tas de réunions dont la dernière pas plus tard que voici une dizaine de jours, dit encore le bourgmestre qui affirme que le dossier avance bien, à tel point, affirme-t-il, que la demande de permis d’urbanisme pourrait être déposée à la commune de Neufchâteau d’ici le mois de juin. Les contraintes techniques résolues et les permis délivrés, les travaux pourraient alors commencer. Peut-être à la fin de cette année et, pourquoi pas, voir l’usine en état de marche pour la toute fin de l’année 2024, début 2025.