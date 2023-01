Athlétisme et football seront réunis à la Cova à Arlon

Conseil communal qui a ensuite approuvé la démission de la conseillère Marie Blerot (Arlon 2030) qui déménage dans la commune d’Attert et qui est remplacée par la gynécologue Bénédicte Istasse. "Un médecin de plus au conseil communal qui devient un conseil médical ", a ironisé l’échevin et cardiologue Kamal Mitri en guise de bienvenue à la nouvelle élue. Un hommage unanime a été rendu à Marie Blerot pour son implication dans la vie politique et associative arlonaise.

L’ULA aura sa piste

Les élus se sont ensuite penchés sur la désignation d’un auteur de projet pour la modernisation du site sportif de la Cova par la création d’infrastructures destinées au football et à l’athlétisme. Cette dernière discipline, qui rassemble à Arlon des centaines de membres, ne dispose pas de structure communale. L’ULA s’entraîne actuellement sur les sites de l’Hydrion et de l’Itela.

Quelle est la vision du collège après avoir consulté les responsables du FC Arlon et de l’ULA ? Pour le FC Arlon: la création d’un petit terrain de football synthétique avec éclairage, d’un grand terrain de football synthétique avec éclairage, la préparation d’un terrain d’honneur en herbe à mutualiser avec l’athlétisme, la construction d’un bâtiment de type Q-Zen comprenant une buvette, un bureau, une salle de réunion ainsi que des vestiaires sous la tribune, la création d’une tribune répondant aux besoins des deux disciplines, la remise à niveau des vestiaires existants dans le bâtiment actuel et la remise à niveau des terrains naturels avec éclairage Led.

Pour l’athlétisme: la création d’une piste éclairée et sonorisée au niveau du terrain d’honneur et mise en place de 8 couloirs en ligne droite et de 6 ou 8 couloirs sur l’ensemble de l’anneau. La création de zones et d’équipements nécessaires à la discipline athlétisme (lancer du marteau, du poids, lancer du javelot, saut en hauteur…). Le tout homologué pour les concours. Un chantier dont le coût est estimé à 2 420 000 € TVA comprise. Un montant subsidié par Infrasport, à hauteur de 50% minimum.

Marc Kerger (Arlon 2030) s’interroge sur le choix des terrains synthétiques de plus en plus nombreux sur la commune. "Un terrain synthétique équivaut à 5 terrains naturels. Celui de la Spetz va disparaître, il faut donc compenser. Les terrains synthétiques permettent une occupation plus optimale. Le coût d’un grand terrain s’élève à 700 000 € tout équipé. Il faut compter 5 000 € pour l’entretien. On doit le changer tous les 10 à 12 ans pour un coût de 40 000 €", précise Didier Laforge (Arlon 2030), l’échevin des Sports.

Romain Gaudron (Écolo + ) et Bernard Biren (Arlon 2030) espèrent quant à eux "revoir un match du FC Arlon en Promotion".

Le parc Gaspar mieux éclairé

Autre point abordé, la mise en lumière du parc Gaspar dans lequel la plaine de jeu a été réaménagée depuis les travaux sur le parc Léopold. "L’éclairage va être remplacé par du Led. Il sera également amélioré dans certaines zones plus sombres propices aux trafics. Les lampadaires seront identiques à ceux qui se trouvent sur le square Astrid", précise Anne Lamesch (Arlon 2030), échevine de l’Environnement et de la Transition énergétique. Coût de ces 18 points lumineux: 58 000 € TVA comprise.

Édicule de l’Espace Léopold

La séance s’est terminée par une interpellation d’Écolo + à propos du système de désenfumage du futur parking Léopold semi-enterré. "la société qui a remporté le lot pour cet élément conteste l’interprétation faite par l’auteur de projet de la norme utilisée pour calculer le système de désenfumage du parking souterrain. Qu’en est-il et quel sera l’impact sur la hauteur de l’édicule", interroge Romain Gaudron à l’encontre de l’échevin des Travaux. "La ville a fait appel à un expert pour savoir ce qu’il est nécessaire de faire. Nous attendons ses conclusions et l’avis actualisé des pompiers. Ces derniers ont déjà donné leur accord pour l’organisation de manifestations au niveau moins 1 du parking", indique Kamal Mitri (Arlon 2030). Le bourgmestre précise que le désenfumage ne sera pas continu mais utilisé en cas d’incendie.

Jean-Marie Triffaux (Pour vouS), qui s’était déjà inquiété de la taille de cet édicule, une sorte de cheminée que l’on peut déjà voir sur la place, est "conforté dans l’idée que l’on aurait pu réaliser une maquette avant les travaux pour mieux se rendre compte de la place qu’elle prendra." Vincent Magnus précise que la solution de mettre un grillage au sol avait été évoquée mais il s’avérait trop imposant sans pouvoir marcher dessus. "On le rendra joli si besoin. Quand il a été décidé de construire une pyramide au Louvre à Paris, cela n’a pas fait l’unanimité. Aujourd’hui le monde entier vient la voir. Ce qui ne sera pas le cas pour notre édicule".