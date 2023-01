Un jeune père de famille crée une vive tension à la maternité d'Arlon

Le 11 décembre dernier, les services de la maternité de l’hôpital d’Arlon appellent la police. Le compagnon d’une maman qui vient d’accoucher est apparemment sous l’emprise de la boisson et "instaure un climat de peur et de vive tension" dans le service, déclare l’avocate loco Me Neyens, pour la partie civile, représentant un inspecteur de la police d’Arlon.