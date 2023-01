Rencontre discrète avec le prochain Grand Gédiwi de Bastogne

Seul élément immuable: cette personne doit habiter la commune de Bastogne, être apolitique et faire partie d’un mouvement associatif. Le comité du Pat’Carnaval effectue un vote à l’approche de l’été. Vient alors le moment du coup de fil pour faire découvrir le choix au futur "prince" de la fête. La personne choisie pour cette 45 édition a vraiment voulu soigner la discrétion, elle qui se fait un plaisir de trôner sur le char du Grand Gédiwi. "Je ne m’attendais vraiment pas à cet appel, lance l’élu(e). J’ai directement dit oui sans hésiter. J’avais les larmes aux yeux. Je n’aurais jamais pu dire non pour mes enfants. C’est une fierté pour toute la famille. Pour un carnavaleux, c’est vraiment plus qu’un rêve."

Depuis lors, le/la Gédiwi est resté(e) très discret. "Je n’ai rien dit à personne jusqu’aux fêtes de fin d’année. Là, j’ai rencontré tous les membres de ma cour, un après l’autre, avec l’obligation de garder le secret. Ils ne se sont pas encore rencontrés et ils ne se retrouveront ensemble qu’au début du mois de février. Ils seront une trentaine. Pour la suite et mon déguisement, cela ne correspondra pas aux suites traditionnelles. On voulait casser les codes. Cela va briller. Et on compte bien découvrir aussi d’autres carnavals par la suite: on a déjà pointé Martelange, Rhinau, La Roche, Arlon, Peix, Sibret et Houffalize."

La tension monte pour celui (ou celle) qui doit être non seulement le/la Gédiwi du 45e, mais aussi celui de retour à la normale après deux années d’arrêt. "Je sens cette pression, avoue cette personne. Mais je sens que tout le monde va être chaud. Cela risque d’être une année exceptionnelle. Comme les autres fois, j’y serai en tout cas les trois jours. Un des moments que je préfère, c’est celui de la découverte du Grand Gédiwi. Je ne veux jamais savoir qui c’est avant le samedi. Je trouve cela vraiment magique avec la suite et leur danse."

Un ou une Gédiwi qui est donc vraiment dans les starting-bloks et qui devrait mettre le feu au chapiteau et dans le cortège les 18 et 19 février prochain.

Elise et Abdel Kader, princesse et prince 2023

Le Pat’Carnaval, c’est aussi le carnaval des enfants le samedi après-midi, où l’on découvre le prince et la princesse carnaval, qui recevront les clés de la ville. Cette année, elles seront données dans les mains d’Elise Verlaine (Bastogne) et d’Abdel Kader Daham (Bastogne). Ils seront soutenus par des dauphins et des dauphines: Elisa Jacqmin (Wardin), Milan Poitoux (Bastogne), Léa-Sophie Leeman (Recogne), Loïs Englebert (Bourcy), Gaëlle Sauté (Marvie) et Néo Tyrant (Bourcy). Les enfants sont choisis selon leur date de naissance. Ils doivent fêter leurs huit ans à un moment le plus proche de la date du carnaval. Les festivités débuteront à 13 h 30 avec l’intronisation à 15h et la fermeture des portes à 17 h 30. Un concours de dessins est également lancé. Il a cette année pour thème les super héros. Différents bons, des inscriptions à des stages et des places de cinéma sont à gagner. Plus d’infos sur le site du www.patcarnaval.be.