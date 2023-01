Province de Luxembourg: voici les chantiers du rail qui impacteront les voyageurs en 2023

Ce sont les fameux travaux de l’Axe 3, qui permettront à terme de rouler plus vite sur la ligne et de raccourcir le temps de parcours entre Bruxelles et Luxembourg. Dans notre province, le chantier s’étale pour le moment sur 14 km entre Grupont et Hatrival, avec une circulation à voie unique. Au programme: renouvellement de la caténaire, écartement des voies et rectification de courbes pour augmenter la vitesse, sécurisation des parois rocheuses …

La fin de la modernisation de l’Axe 3 a été reculée à 2031. "C’est lié à l’octroi de moyens financiers supplémentaires qu’Infrabel est occupé à négocier ", explique le porte-parole Frédéric Sacré.

Athus-Meuse, de Bertrix à Athus

Plusieurs interruptions de trafic sont prévues cette année sur l’Athus-Meuse, où il est compliqué de travailler la nuit, puisque cet axe est utilisé pour le transport de marchandises.

Des alternatives seront mises en place.

– Travaux de la "Liaison de Straimont", pour permettre une meilleure liaison entre Bertrix et Libramont, en vue de facilité l’accès des trains de marchandises entre la ligne 162 et l’Athus-Meuse: trafic interrompu du 28 avril au 2 mai: pose d’aiguillages

– Gedinne-Paliseul: service à voie unique du 6 au 20 avril (renouvellement de traverses)

– Bertrix-Paliseul: service à voie unique du 28 mars au 9 avril (renouvellement traverses)

– Bertrix-Virton: trafic interrompu durant les week-ends du 9 juin au 7 août, suite au renouvellement de traverses à hauteur de Saint-Vincent, et pour travaux à la caténaire.

– Virton-Halanzy: trafic interrompu les week-ends du 29 septembre au 3 décembre pour renouvellement de ballast à Halanzy.

– Athus-Autelbas: trafic interrompu du 23 octobre au 5 novembre (travaux de signalisation et assainissement de l’assise des voies)

– St-Vincent – Bellefontaine: trafic interrompu du 29 septembre au 2 octobre (renouvellement d’un chemin forestier).

Gares d’Athus et de Marloie

Les travaux en gare d’Athus devraient se terminer pour le mois de juillet. Il reste à aménager rampes et ascenseur et à rehausser un quai.

Les travaux en gare de Marloie se poursuivront jusqu’en 2025. Au programme: voies, caténaire, signalisation, rehaussement des quais. Une interruption du trafic est prévue les week-ends, de fin août à fin septembre.