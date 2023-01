Plus de 1 050 animaux de basse-cour exposés à Manhay pour le concours wallon

Visite ministérielle

De la qualité mise en avant par le ministre Willy Borsus, présent pour la remise des prix. Une visite qui a été plus qu’appréciée par les organisateurs: "C’est une belle reconnaissance pour le travail de notre association et pour le monde du petit élevage en particulier". L’organisation d’un concours requiert évidemment un travail important. Ces concours à l’échelle wallonne sont organisés à tour de rôle dans une province wallonne. Au sein de ces dernières, un appel à candidature est réalisé. Et cette fois, c’est Manhay qui a eu cet honneur. Le président Michaux n’est pas novice dans le domaine, lui qui a exercé ses talents dans les sections de Bastogne et d’Houffalize. Lui et les membres du "petit élevage amateur" sont avant tout des passionnés. Une passion qui touche de plus en plus de monde: "Nous avons accueilli un très large public, venu parfois de loin, ce qui est compréhensible pour un concours wallon. On voit également que les gens redécouvrent le petit élevage, il y a un réel retour vers la nature."

Les animaux qui ont la cote ? Principalement les lapins et la volaille. "On voit également une augmentation d’attention pour les pigeons. Attention, ici ce sont des pigeons ornementaux, pas de concours." Derrière cet optimisme, André Michaux s’inquiète pour l’avenir: "C’est de plus en plus difficile avec les nouvelles lois, notamment européennes. Par exemple pour participer à une exposition à l’étranger, c’est compliqué." Prochain rendez-vous du "Petit élevage de Manhay": la fête du Parc Naturel des Deux Ourthes, en mai prochain.