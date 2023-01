Des bus à la demande dans les régions de Florenville et Neufchâteau, voici entre autres ce que nous réserve le TEC pour 2023

Dans ces communes, le TEC est reparti d’une page blanche, afin de proposer une offre plus en adéquation avec les besoins actuels. C’est le projet Mobili.

Sans entrer dans tous les détails, de nouvelles lignes vont apparaître, d’autres disparaître. Il y aura des lignes structurantes, celles qui sont énormément utilisées. Et des lignes secondaires.

"Il n’y aura pas moins de bus, précise d’emblée Daniel Davin. I l y en aura même plus. L’objectif est de redéployer un réseau qui satisfait au mieux la demande, avec une offre plus adaptée aux besoins. Il y aura par exemple plus de bus en soirée et le week-end."

Des bus à la demande

Sur les lignes secondaires, circuleront des bus à la demande. Ce sera le cas par exemple sur la ligne Bertrix-Neufchâteau. Le bus ne passera pas automatiquement dans tous les petits villages. Ce qui permettra de rallier plus vite les deux villes. "Et de multiplier les rotations ", ajoute Daniel Davin.

À la demande, le bus pourra quitter l’axe principal pour prendre des voyageurs. Le concept existe déjà entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.

Une petite révolution dans la manière de prendre le bus !

À terme, il est prévu que l’offre soit revue dans toutes les régions de la province. L’étude va commencer cette année pour la région Bouillon-Libramont, pour une application en 2024-2025. Puis ce sera autour du nord de la province, pour une application en 2027-2028.

Deux lignes Express jusque Luxembourg

Des lignes de bus Express vont rallier Luxembourg (gare routière de l’Etoile et Cloche d’Or), depuis Florenville et Bastogne. On parle de trois bus le matin, et de trois à quatre bus pour le retour, aux heures de pointe.

Ces lignes devraient voir le jour en septembre. Une incertitude demeure quant au timing, car il dépend de la livraison de nouveaux autocars.

Notons que le TEC a prévu de renforcer encore la ligne Express Arlon-Liège fort sollicitée par les étudiants. "Les renforts mis en place ne sont pas suffisants, mais ce n’est pas évident vu la longueur de la ligne (150 km)", relève Daniel Davin.

Une ligne touristique

Cet été, durant les mois de juillet et août, le TEC compte mettre en place une ligne touristique Bouillon-Herbeumont-Florenville-Orval. Il s’agira d’un test.