Défendre la ruralité, la priorité des Engagés en 2023

La santé au cœur des préoccupations

Une des grandes priorités des Engagés-Luxembourg sera la ruralité. "Il est important de défendre cette ruralité qui est l’ADN de notre Province, poursuit François Huberty. Il faut qu’une vraie politique soit mise en place en ce sens". L’écologie est également une des priorités du groupe politique. F. Huberty se montre d’ailleurs en faveur d’une écologie positive, contributive, rassembleuse et progressive. "Il est crucial de mettre en place une option réaliste et praticable pour tous et un mix énergétique alliant le durable et le nucléaire", précise-t-il. L’agriculture est également l’une des priorités de travail. Le bourgmestre de Neufchâteau souligne qu’il est important de soutenir la profession, rappelant que les agriculteurs sont des acteurs indispensables du territoire luxembourgeois. Le sujet relatif à la santé a également été abordé. "Celle-ci est au cœur de nos préoccupations, a souligné le mayeur chestrolais. Tout le m onde a droit aux mêmes soins ; il est donc important, notamment, de maintenir le nombre de médecins généralistes et les postes de médecine de garde sur le territoire luxembourgeois". Enfin, renforcer la politique touristique, le développement économique ou encore la plateforme logistique de la province sont également dans les cartons des Engagés. "Il est important d’améliorer la qualité de vie générale en zone rurale", a conclu François Huberty.