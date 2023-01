1 000 repas préparés par 75 apprenants : succès et solidarité pour le marathon de l’IFAPME Luxembourg (vidéo)

Lancé en 2020 en pleine période Covid, le marathon de cuisine est devenu un événement incontournable du centre de formation. L’an dernier, le roi en personne s’était même déplacé à Libramont afin de féliciter tous ces apprentis. "À la base, ce marathon avait été mis en place afin de motiver les jeunes apprenants, poursuit M. Stevens. Cette année, c’est la première fois que nous le réalisons avec l’ensemble de nos étudiants. Ce qui engendre une tout autre organisation puisqu’il faut trouver une tâche à chacun. Ce genre d’exercice permet de mettre les apprenants dans des conditions réelles avec un objectif final commun". L’an prochain, le temps risque encore de mettre une pression supplémentaire puisque l’idée est de proposer ce même marathon sur une durée de 6 heures.

Des repas pour les plus démunis

Au-delà de l’aspect pédagogique, cet événement a aussi un côté caritatif. En effet, l’ensemble des repas préparés ont été offerts et distribués à l’ASBL Saint-Vincent de Paul, très active dans la province. D’Arlon en passant par Libramont, Bouillon ou encore Marche-en-Famenne ou Durbuy, ces repas ont donc fait plaisir à de nombreuses personnes dans le besoin sur l’ensemble du territoire provincial.

Pour cette année, le menu était composé d’un potage, des délices du Maitre boucher et son stoemp de légumes et d’un cake comme dessert. Apprenants et formateurs ont ainsi mis à l’honneur des produits de qualité et une cuisine goûteuse, tout en ayant la volonté de tendre vers le zéro déchet.

Pour Marie-Josée Thines, présidente provinciale de la société Saint-Vincent de Paul, ce genre d’initiative est bien évidemment une réelle aubaine. "C’est un merveilleux challenge pour ces jeunes et un bel élan de générosité, souligne la présidente. Saint-Vincent de Paul aide actuellement plus de 2 500 personnes dans le besoin en province de Luxembourg. Habituellement, nous recevons des denrées alimentaires provenant de dons ou d’invendus. Mais recevoir un repas complet d’une telle qualité, c’est un réel plus pour ces personnes que nous soutenons". À l’issue de cette journée, ce sont les bénévoles eux-mêmes qui sont venus charger les nombreux repas. "Ils ont ensuite été distribués aux bénéficiaires des dix conférences Saint-Vincent de Paul de la province, souligne la dame. J’espère sincèrement que ce marathon perdurera dans le temps". Notons que plus d’une centaine de bénévoles œuvrent chaque année pour St-Vincent de Paul dans la province. Un mouvement qui se veut totalement laïc.

Des formateurs ravis: « Une journée riche »

Jean-Marie Dasnois et Charly Son, deux formateurs engagés, ravis de cette journée.

Pour encadrer tous ces apprenants, il y avait bien sûr les formateurs. Pour l’occasion, ils étaient une quinzaine à partager leur temps et leurs conseils au bénéfice des apprenants.

Si une telle journée est enrichissante pour les jeunes, elle l’est également pour les formateurs. "C’était une journée bien remplie, soulignent Charly Son et Jean-Marie Dasnois, formateurs-bouchers à l’IFAPME. Après le briefing matinal, on s’est tout de suite mis à la tâche. En boucherie, les jeunes ont désossé, coupé les viandes, assaisonné, transformé en boyaux, etc.. Pour les formateurs, cette journée est riche en amont avec toute la préparation d’avant événement. Pour les jeunes, voir leur travail terminé en fin de journée, pour la bonne cause, est enrichissant."

Pour les deux formateurs, une telle journée ne pourrait être possible sans l’implication et la passion de tous, jeunes comme adultes. "C’est un vrai travail d’équipe, soulignent les deux hommes. Les apprenants sont motivés mais nous aussi. Certains formateurs sont présents ce jour alors qu’ils sont en congé. On tire tous dans le même sens pour obtenir ce très beau résultat. Lors d’une telle journée, où la pression est présente, on place les jeunes dans l’esprit d’un indépendant. Pas question de profiter d’une pause s’il y a du boulot."

Réduire encore plus le temps de ce marathon dès l’an prochain, une bonne chose ? "Pourquoi pas, mais il faudra voir à ce moment-là. Tout dépend du niveau de nos classes ; si le niveau est moins avancé, réduire le temps pourrait s’avérer compliqué. Le temps doit être un stress positif et non l’inverse".