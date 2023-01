Voici les chantiers routiers prévus en 2023 en province de Luxembourg (+ carte)

Les chantiers prévus sur les routes principales

La SOFICO est maître d’ouvrage du réseau (auto)routier structurant qui regroupe l’ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales, soit environ 2 700 kilomètres de voirie. "Elle finance, entretient, réhabilite et gère ce réseau, notamment grâce aux recettes de la redevance kilométrique poids lourds, explique Heloïse Winandy, directrice de la communication pour la SOFICO, Elle bénéficie pour ses missions de l’assistance technique du SPW Mobilité et Infrastructures."

Heloïse Winandy poursuit: "Il nous est impossible à ce stade de fournir une liste exhaustive des chantiers qui seront menés sur le réseau de la SOFICO en 2023. De nombreux autres chantiers seront menés sur le réseau et feront l’objet d’une communication précise ultérieurement puisque le début d’un chantier est toujours tributaire de multiples éléments comme l’état d’avancement des procédures administratives, les conditions météorologiques ou encore son interaction avec d’autres chantiers déjà en cours. Les usagers qui souhaitent rester informés des actualités des chantiers du réseau structurant peuvent surfer sur le site internet de la SOFICO ( www.sofico.org) pour s’abonner à sa newsletter par région ou pour consulter la carte dynamique des chantiers présente sur la page d’accueil. Ils peuvent également suivre notre page Facebook".

Les chantiers en cours

– Vielsalm: Réfection du pont surplombant l’E25/A26 à la Baraque de Fraiture. "La moitié du pont a pu être traitée entièrement. Les équipes ont libéré l’ouvrage en surface à la mi-septembre, Entamer les opérations suivantes, sur l’autre moitié du pont, à cette date, n’aurait pas permis de les achever avant l’arrivée de l’hiver, ce qui aurait généré une circulation alternée sur l’ouvrage pendant tout l’hiver. Pour éviter ce scénario, les voies ont été relâchées en septembre avec une vitesse limitée pour reprendre le travail au printemps prochain. Le chantier devrait être achevé en septembre 2023", explique-t-on du côté de la SOFICO.

– Arlon: chantier de réhabilitation et de sécurisation de la rue de Neufchâteau (N40). "Depuis le lundi 13 septembre 2021, un chantier est en cours à Arlon, rue de Neufchâteau (N40), rappelle Héloïse Winandy. Depuis le 27 octobre dernier, les travaux portent sur le côté pair de la nationale depuis le rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer. La circulation s’y effectue sur les voies réhabilitées situées côté impair mais toujours en sens unique et en direction d’Arlon avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h. Les parkings en domaine public situés côté pair sont supprimés, les accès aux parkings privés et aux habitations sont partiellement maintenus. L’accès à la rue de Saint-Dié est supprimé et celui à la rue de l’abattoir est maintenu."

La SOFICO annonce la fin de cet important chantier, réalisé par l’entreprise Englebert chantier est prévue dans le courant du printemps 2023. Un chantier dont le budget est estimé à près de€1,2 million€ HTVA.

Quelques chantiers à venir

– N4 Marche-Champlon. "Ce chantier consistera dans le renouvellement du revêtement des bandes d’arrêts d’urgence de la N4 entre Marche et Champlon. Les travaux devraient démarrer au début du printemps, pour une durée de 2 mois. Le budget approche 1,8 million€ HTVA", précise la SOFICO.

– Messancy: Modernisation du pont du Cora. "Il s’agit d’un ouvrage supérieur à la N81. Ce chantier consistera à le moderniser complètement, à le doter de nouvelles glissières et à le relever de 30 cm, explique Héloïse Winandy. Seule la voirie supportée par l’ouvrage sera impactée durant certaines périodes. Ce chantier devrait démarrer au printemps et durer environ une année. Son budget est d’un peu plus de 1 million€ HTVA."

– Tenneville: Modernisation complète du pont d’Ortheuville. "Ce pont supporte la N4, au-dessus de l’Ourthe, précise la SOFICO. Les travaux consisteront en une modernisation complète (revêtements, trottoirs, étanchéité, nouvelles glissières…). Ce chantier démarrera au printemps prochain et devrait durer environ une année. Seuls certains accès latéraux seront impactés par le chantier. Son budget, près de 785 000 € HTVA."

www.sofico.org

Les chantiers sur le réseau non-structurant (SPW)

Chantiers en cours

1. Arlon: Les travaux de la traversée de Udange (N870) sont en cours jusqu’en septembre 2023. Réalisés par l’entreprise Lecomte, ils sont prévus pour une durée de 243 jours ouvrables et représentent un investissement de 1 416 219 € TVAC. Des déviations et des feux sont mis en place durant les travaux.

2. Bertogne: Les travaux d’aménagements pour la traversée de Longchamps (N834) sont en cours depuis août 2022. Réalisés par l’entreprise Lambert Fréres, ils sont prévus pour une durée de 160 jours ouvrables et représentent un investissement de 626 851 € TVAC. Durant ces travaux, il n’y a pas de fermeture de routes et des feux seront utilisés ponctuellement.

Début en mars

3. Fauvillers – Martelange: Le chantier d’aménagement du RAVeL (L618) Bastogne-Martelange – Sections entre Hompré, Holange, Radelange débutera le 6 mars prochain. Réalisé par la Socogetra, ce chantier est prévu pour une durée de 180 jours ouvrables et représente un investissement de 3 026 121 €. Aucune fermeture de routes n’est envisagée.

4. Bastogne: Les travaux de renouvellement du revêtement de la N874 à Longvillly, qui avaient débuté le 5 décembre 2022 et interrompus le 22 décembre dernier, reprendront à partir de fin mars 2023 pour un second côté de voirie. Réalisés par Les Enrobés du Gerny, ces travaux sont prévus pour 15 jours ouvrables et représentent un investissement de 109 112 €. Aucune fermeture de route n’est prévue. Seuls des feux pourront être utilisés ponctuellement.

Début en avril

5. Vaux-sur-Sûre: Le début du chantier de réfection de la voirie dans la traversée de Morhet (N848) est prévu au mois d’avril. Réalisé par Les Enrobés du Gerny, ce chantier est prévu pour une durée de 30 jours ouvrables et représente un investissement de 521 671 € TVAC. Il n’y aura pas de fermetures de routes. Des feux pourront être utilisés ponctuellement.

6. Manhay: Le chantier de réhabilitation du revêtement de la route Mormont (Érezée)-Grandmenil (Manhay) (N806) débutera en avril 2023. Réalisé par l’entreprise Roberty, ce chantier est prévu pour 90 jours ouvrables et représente un investissement de 3 022 756 € TVAC. La route sera fermée durant le chantier.

Début en août

7. Gouvy: Le chantier de renouvellement (Vieux-Gouvy) (N827) devrait débuter le 1er août. Réalisée par l’entreprise Colas, il est prévu pour 30 jours ouvrables et représente un investissement de 242 770 € TAC. Aucune fermeture de route n’est prévue.

Prévus en 2023

8. Arlon: le chantier de réhabilitation du revêtement dans le village de Frassem (N882) est prévu en 2023, mais le mois du début des travaux reste encore à définir. Réalisés par l’entreprise Colas, ces travaux sont prévus pour 15 jours ouvrables et représentent un investissement de 245 571 € TVAC. Des déviations seront mises en place.

9. Sainte-Ode: Le chantier de réhabilitation du revêtement à Lavacherie (N829) est prévu au plan 2023. Le dossier est encore actuellement à l’étude et le budget à confirmer, mais devrait impliquer une fermeture de la route.

10. Sainte-Ode: Le chantier de réhabilitation du revêtement de Ortheuville (Tenneville) à Lavacherie (Sainte-Ode) (N829) est prévu au plan 2023. Le dossier est toujours à l’étude et son budget reste à confirmer. Il devrait impliquer une fermeture de la route.

Chantiers à confirmer

– Vielsalm et Durbuy: Les chantiers de, respectivement, la réhabilitation de la chaussée entre Vielsalm et Grand-Halleux (N68) et de la réhabilitation du revêtement de la route (N841) allant de Wéris (Durbuy) au rond-point d’Érezée sont en cours d’adjudication et à confirmer pour cette année 2023. Ils sont prévus pour, respectivement 70 et 60 jours ouvrables et devraient impliquer des fermetures de routes.