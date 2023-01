Trois frères ont lancé une friterie locale, écologique et savoureuse à Paliseul

Et les frères ont donc changé de vie. Benjamin Michel était directeur du décathlon d’Arlon et vidéaste. S’il a gardé la deuxième casquette, il a quitté son boulot à Arlon. "Mon frère était comptable en entreprise et il a aussi quitté son poste l’été dernier. Nos expériences nous ont permis de découvrir le monde de l’entreprise et de nous lancer. Ce que nous n’aurions pas osé voici cinq ans. Aujourd’hui, nous sommes à 100% sur la friterie. Cyril ? Il termine ses études d‘ingénieur industriel, il combine les deux pour l’instant."

Des pommes de terre épluchées à la main

Avec leur friterie, les trois hommes avaient un objectif: promouvoir le local. Ce qu’ils font en faisant appel à un boulanger et à des bouchers de la localité. Idem pour tout ce qui touche le mobilier. "Cela nous a coûté plus cher, mais si on veut changer le monde, il faut être prêt à investir dans ce changement, note Benjamin Michel. Nous pensons qu’il est temps de recentrer l’économie de notre société vers un modèle plus local, où les ressources restent au sein de notre région. En pensant local, on fait vivre des commerces du coin, on connaît et on a confiance en la qualité de ces produits locaux."

Autre volonté des boss, faire évoluer la friterie vers un modèle plus écologique. Comment ? En utilisant notamment des contenants 100% biodégradables. Une recette qui plaît aux clients tout comme la qualité des produits (on vous recommande les hamburgers maison qui sont à tomber) et des frites notamment grâce au fait que les pommes de terre sont épluchées à la main. "Après 2 mois, nous sommes à 57% de chiffre d’affaires généré par des produits issus des commerces locaux et on aimerait faire évoluer ce chiffre. Les retours sont vraiment hyper positifs dans l’ensemble, nos frites ont l’air de plaire et on est très content des retours qu’on a eus jusqu’à maintenant, savoure Benjamin Michel. Des nouveautés dans le futur ? Nous allons lancer notre site de commandes en ligne. Cela devrait fluidifier le flux client(e)s. De plus, chaque mois, nous aurons également un burger et une bière du mois. Nous travaillons également sur l’évolution de notre offre vers plus de produits issus des commerces locaux et des nouveautés devraient apparaître dans les mois à venir. Enfin, avec le retour des beaux jours, nous aménagerons également notre terrasse et le jardin dans la lignée de ce qu’on a fait pour notre intérieur. "