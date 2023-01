Trains : 4 642 places assises pour les étudiants le dimanche aux heures de pointe

Nombreux sont ceux qui doivent faire le voyage debout, le dimanche après-midi ou en fin de journée, vers Bruxelles. Pour peu qu’ils ne doivent pas rester à quai quand le train est déjà surchargé à son arrivée en gare.

Nous vous en avons déjà fait part dans une précédente édition, l’offre a été renforcée. C’est-à-dire qu’un train a augmenté de capacité.

Au départ d’Arlon à 16 h 36, l’IC 2139 compte désormais 9 voitures double étage, passant de 804 à 1066 places assises. Le train précédent (départ à 15 h 36) et le train suivant (départ à 17 h 36) étaient déjà équipés de voitures double étage. Les autres trains n’en sont pas équipés.

Selon les chiffres communiqués par la SNCB, au départ d’Arlon, le dimanche entre 14 h 36 et 18 h 36, ce qui correspond grosso modo aux heures de pointe estudiantines, il y a 4 642 places assises à destination de Bruxelles.

Trois trains double étage

Pourquoi seulement trois trains double étage et pas davantage ? "Nous ne disposons à Arlon que de trois rames avec 9 voitures doubles étages et jusqu’il y a peu, il n’était pas possible de renforcer l’IC 2139 car sa réutilisation au retour, était limitée en gare de Rochefort/Jemelle suite aux coupures de ligne la nuit imposées par Infrabel ", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. En effet, les travaux entre Grupont et Hatrival conditionnent l’offre sur la ligne Bruxelles-Luxembourg.

L’IC 2139 bloqué à Jemelle n’aurait pas été disponible lundi matin, pour les premiers départs d’Arlon. "Les coupures de nuits ont été réduites par Infrabel, poursuit Elisa Roux. Le matériel peut donc maintenant revenir le dimanche soir à Arlon."

"A terme, lorsque les nouvelles voitures M7 doubles étages seront homologuées sur le réseau luxembourgeois, nous pourrons encore améliorer l’offre de places assises ", ajoute encore la porte-parole.

Au retour de Bruxelles

Pour le retour, là aussi l’offre est améliorée. Même si, à nouveau, elle est conditionnée aux travaux en cours entre Grupont et Hatrival.

Ainsi le nouveau train étudiant P Louvain-la-Neuve (14 h 25) – Rochefort/Jemelle (15 h 53) en service depuis le vendredi 13 janvier, n’a pas trouvé de créneau pour descendre jusque Arlon ou même Libramont. Cette nouvelle offre devrait néanmoins intéresser les étudiants du nord de la province. Ce train circule tous les vendredis pendant les périodes scolaires.

"Nos équipes font toujours au mieux, c’est un véritable travail d’orfèvre de mettre tout cela en place ", précise Elisa Roux.

Un train « de plus »

Depuis ce samedi 21 janvier, les voyageurs de la province peuvent rentrer plus tard de Bruxelles ou de Namur le week-end.

Le train IC Bruxelles-Midi (20 h 32) – Namur (21 h 47) – Jemelle (22 h 27) circule désormais jusqu’à Arlon (23 h 22) durant les week-ends. À Arlon, une correspondance est possible avec le train IC 4620 à destination de Luxembourg.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un train supplémentaire, mais cette fréquence est possible grâce à l’évolution des travaux sur la ligne.

Correspondances à Athus

En avril 2023, toutes les correspondances à Athus devraient être récupérées, avec la fin des travaux en gare d’Athus. Ainsi, par exemple, pour les étudiants, le train P 8682 pourra repartir à 16 h 15 de Libramont "et donc correspondre pour les étudiants de la ville de Libramont", commente Elisa Roux.