Oui, la police belge peut faire le plein de carburant au Grand-Duché

Notre lecteur n’est d’ailleurs pas le seul à s’interroger. Voir le combi traverser la frontière à Oberpallen à deux pas d’Arlon en territoire luxembourgeois a de quoi interpeller en sachant qu’une partie de son plein ne va pas dans la poche de l’État belge. Et ce, même à l’heure de l’Europe.

C’est justement de ce côté qu’il faut aller voir pour comprendre que tout cela est bien légal.

Le commissaire de la zone de police d’Arlon, Michael Collini explique: "Comme tout personne, rien ne nous interdit de faire le plein où l’on veut. Ce n’est pas parce que l’on travaille pour la zone de police qu’on ne peut pas le faire".

Dans le cadre des marchés publics, un marché européen a été lancé.

Pour la zone, c’est Euroshell qui a emporté le marché et donc les véhicules peuvent faire le plein à toutes les pompes qui sont reprises dans ce marché.

Le chef de corps d’observer: "Et puis, ici, nous n’avons pas fort le choix des pompes à essence, il n’y en a pas des masses, et les plus proches sont au Luxembourg."

Tous les véhicules de la zone s’alimentent-ils au Luxembourg ? "Pas nécessairement, si on part à Bruxelles, on a des cartes européennes. Si sur l’autoroute, il y a une station de nos cartes, on peut faire le plein indépendamment du pays dans ces stations".