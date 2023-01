Des individus ont fracturé la porte de la librairie et ont fait main basse sur de l’alcool et du tabac.

Le préjudice se monte à plusieurs milliers euros.

Le magasin est par la force des choses, resté fermé samedi.

Le Quotidien de Leila avait ouvert ses portes en juillet dernier. Nous avions rencontré Leila et Quentin, son compagnon et écrivions entre autres que "Leila connaît l’endroit, les desiderata des clients et leurs habitudes parce qu’elle a été apprentie dans la libraire Nouvel Horizon qui a fermé voici quelques mois. Du haut de ses 25 ans, Leila a la tête bien sûr les épaules et conscience des difficultés du métier. Il a fallu convaincre les banques pour se lancer le projet. Le monde de la presse n’est pas en grande forme. Celui de l’édition subit la concurrence du Net."Lorsque plusieurs expériences via Internet ne sont pas concluantes, on en revient au commerce de proximité. Il faut également se diversifier dans le métier de libraire comme dans les autres", nous confiait-elle"