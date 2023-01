Geneviève Mahin, la nutrithérapeute qui mange sain et ludique (vidéos)

Dotée d’un bon bagage universitaire avec un master en histoire et en sciences politiques, Geneviève ne s’est cependant pas orientée dans ces voies-là. Elle a eu dans sa jeunesse un rapport tellement émotionnel et parfois douloureux avec l’alimentation qu’elle s’est prise en main au fil du temps et a mis au point une méthode apaisante de relation à la nourriture basée sur trois piliers de base: le corps, le cœur et le cerveau.

Émotions pénalisantes

Aujourd’hui, ses conseils, podcasts et vidéos en ligne sont suivis par des milliers de personnes. Son programme d’accompagnement en ligne "LoveYour Food" connaît le même succès et la pétillante nutrithérapeute de 44 ans, aussi formée en psychothérapie, a créé sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle partage des pistes pour retrouver confiance en soi et faire la paix avec son assiette. "Pour mieux se comprendre, pour mieux mettre des mots sur ce que l’on vit car généralement une relation à l’alimentation qui dysfonctionne est le résultat d’émotions qui n’ont peut-être pas été entendues ou écoutées. Ces émotions peuvent prendre le dessus et nous submerger. Je propose de prendre un autre angle pour aborder ces émotions avec plus de légèreté, de fluidité, de mouvement", explique Geneviève.

La nutrithérapie l’a sauvée

L’enfance de Geneviève fut heureuse, malgré un haut degré d’exigence parental.

Quand elle était petite, la Famennoise souffrait de boulimie nocturne. "Je me relevais, la nuit, pour manger des gaufres, des biscuits, du sucre. Je n’ai pas pris de poids parce que je pratiquais beaucoup de sport. Je me souviens qu’interne au D.I.C. collège à Liège (Dames de l’Instruction chrétienne), je courais jusqu’à 10 km dans la cour pour éviter de grossir !" Après avoir ouvert en 2007 un restaurant "de cuisine instinctive en mode bio" en Outremeuse à Liège, Geneviève stoppe cette expérience en 2010, victime d’un burn-out. On la diagnostique ensuite HP, hypersensible, ce qui explique aussi sa perméabilité aux émotions. En 2012, elle réussit à sortir du piège de la boulimie grâce à une thérapie psycho-corporelle. Après une formation de nutrithérapie au Centre européen pour la recherche, le développement et l’enseignement de la nutrition et de la nutrithérapie, elle utilise l’alimentation saine pour aider des personnes à être en meilleure santé physique et mentale au quotidien. Au fil des ans, ses ateliers de cuisine font merveille. Grâce à d’autres formations en psychothérapie, coaching et "Alimentation Consciente" (manger en pleine conscience, porter son attention sur ses sensations physiques pendant le repas), Geneviève aide depuis dix ans des milliers de femmes qui retrouvent confiance en elles et un rapport apaisé à l’assiette.