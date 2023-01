La karatéka Adeline Adrovic, premier mérite sportif de Martelange

Adeline, mérite sportif

Étaient nommés: Adeline Adrovic (karaté club de Strassen), Pierre Koeune (TC Martelange) et l'Union sportive martelangeois seniors (champions 2021-2022 provinciales 3). C'est la jeune Adeline Adrovic, grâce à son palmarès (avec notamment l’argent à l’international Basel Open (Suisse), à l’Open Vila de Cascais (Portugal) et l’or au championnat national du Luxembourg) qui est mérite sportif 2022.

Martelange talent (récompense un sportif ou une équipe (8 - 18 ans)) : le trophée pour Kévin, 12 ans

Étaient nommés: Clara Bastin 10 ans, ( RTC Arlon et club de triathlon), Kevin Fonck (tennis de table de Sainlez, Léo-Pol Mattern (TC Garisart et RSC Habay-la-Neuve, Jade Thiry (17 ans) badminton club Martelange). Kevin Fonck 12 ans (montée de 3 classements individuels, de E0 à D2,) et 2e au critérium provincial minimes) gagne le trophée.

Coup de cœur sportif (une équipe, un club ou une personne qui œuvre au développement sportif de la commune) : le prix pour l’équipe de badminton

Etaient nommés: Jean-Claude Adam (fondateur du club de tennis de la cité il y a 35 ans), Éric Rinaldo (Indiaka Enéo sport), mais c'est le club de badminton qui compte 120 membres qui remporte le coup de cœur.