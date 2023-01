Gaume: la seule zone de police où on a dressé 100 PV drogue au volant en 2022

"2022 est une année noire avec les 12 tués et les 120 accidents enregistrés sur notre territoire. Nous sommes aussi la seule des 6 zones de la province à avoir enregistré un nombre record de PV pour conduite sous l’emprise de produits psychotropes en une seule année: 100 PV ! Outre le fait que nous serons davantage sur les routes, nous voulons aussi conscientiser les gens sur les méfaits de l’abus d’alcool. La Gaume est festive, on le sait, et c’est pourquoi on veut inviter les gens à plus de retenue. Nous savons qu’il n’est pas rare pour certains d’ingurgiter jusqu’à 15 bières en une soirée avant de reprendre le volant ! Mais attention, nous ne sommes pas des trouble-fête. Je dis seulement qu’il faut prévoir un Bob, ou de loger sur place, etc.", prévient encore le commissaire. Il déplore aussi que la violence s’amplifie dans les centres-villes où, comme c’est le cas à Virton, dit-il, une population précarisée est utilisée par des organisations criminelles pour dealer dans la rue. "On va intensifier les patrouilles".

Deux radars tronçons de plus

Toujours pour éviter les accidents, le commissaire annonce le placement de radars tronçons entre Croix-Rouge et Virton ainsi que dans la traversée de Ruette.

M. Schul espère aussi voir bâtir le commissariat dont les dimensions ont été revues à la baisse à cause de la hausse des prix des matériaux qui a fait passer le devis de 5 à 8,5 millions€: "On a réduit l’espace de 400 m². Faites vos comptes au prix de 2 000 € le m². La nouvelle épure sera déposée fin du mois. Du coup, avec ce plus petit bâtiment il y aura moins de policiers à Virton mais 20 à Florenville et 15 à Étalle, par exemple".