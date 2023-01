Deux radars fixes de plus en 2023 à Neufchâteau et à Bastogne

Rayon sécurité routière, même s’il y a peu d’accidents, on continuera à placer des radars fixes: "Les contrôles et ces radars portent leurs fruits, car on a moins d’accidents et moins de blessés. On compte 15 radars et on va en placer deux autres à Neufchâteau et à Bastogne. Les accidents les plus courants se produisent à cause du gibier, surtout entre Libramont et Sainte-Ode".