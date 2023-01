Un motard français tué à Athus : l’automobiliste prend trois mois en appel

Le tribunal a conclu que l’automobiliste qui a percuté le motard est le principal responsable et qu’il a commis un homicide involontaire. Il est cependant tenu compte que, de facto, il avait la vue bouchée par la circulation, qu’il a freiné et qu’il s’est arrêté quand il a vu la moto. Mais ce n’est pas suffisant. "Nonobstant la présence d’un semi-remorque et d’une voiture qui l’empêchait de voir l’arrivée de la moto et sa vitesse excessive (85 km/h au lieu de 50 km/h autorisés), le prévenu a fait le choix fautif de s’engager sur la voie prioritaire alors qu’il ne disposait pas d’une visibilité suffisante."

Les trois juges du tribunal correctionnel ont estimé à l’unanimité que le jugement du premier juge était juste et équilibré.

Une pléiade de parties civiles

L’Aubangeois reste condamné à trois mois de prison, 400 € d’amende, trois mois de déchéance du permis de conduire, à l’obligation de repasser les quatre examens (pratique, théorique, médical et psychologique) pour le récupérer et à 2 300 € de frais judiciaires.

Sur le plan civil, le tribunal d’appel a confirmé la responsabilité de l’automobiliste et du motard pour moitié chacun.

Les treize parties civiles, la famille du défunt au sens large du terme, réclament des dédommagements extrêmement importants, plus de 100 000 €, tant en dommage matériel qu’en dommage moral, que d’intérêts légaux et de frais de procédure. Tout ce petit monde reviendra ultérieurement devant le tribunal pour préciser ces demandes.