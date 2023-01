Tir nourri de la minorité bertrigeoise sur la location des chasses communales

Le bourgmestre Mathieu Rossignol a d’abord planté le décor en signalant la méthode de travail: collaboration avec Benjamin De Potter (chef de cantonnement DNF), rencontres avec l’ensemble des chasseurs, évolution de la législation en la matière, adjudication de gré à gré ou encore un précompte inclus dans le prix de location.

Pleins feux de la minorité

Au sein de la minorité, on n’a pas manqué de réagir face à ces deux points. Tout d’abord par la voix de Philippe Gotal qui constate d’abord une différence de superficie par rapport à ce qu’elle était en 2022. Puis il signale une diminution des jours de chasse en faisant également remarquer que le lot de l’aérodrome n’était loué à personne.

Embrayant sur son colistier, Roger François s’interroge sur le précompte à charge de la Commune. Mathieu Rossignol répondant qu’il était partout à la baisse. Au moment du vote du cahier des charges, ce sera OK pour tout le monde sauf Roger François.

Vient alors le moment pour le bourgmestre Mathieu Rossignol d’énumérer les différents territoires de chasse et leurs locataires. Réaction du conseiller Roger François (min.) qui estime que le tableau est faux et que les prix sont trop chers. Quant à Léon Collin (min.), il regrette qu’on n’ait pas sollicité l’avis de la directrice financière. Mathieu Rossignol lui rétorquant que cela n’est pas obligatoire.

En conclusion des débats, Mathieu Rossignol signalera que tous les documents ont été rédigés avec la collaboration du DNF et que le prix total ne changera pas, tout cela dans l’intérêt de la Commune. Au vote, Roger François s’abstiendra à nouveau.

Extension et budget du Centre sportif

Évoqué déjà précédemment, le projet d’extension du centre sportif poursuit sa marche administrative divisée en plusieurs tranches (auteur de projet, coordination du projet, coordination réalisation et surveillance). Le montant estimé de ce marché s’élève à 195 019 € hors TVA et un avis de légalité obligatoire a été accordé par la directrice financière le 11 janvier dernier.

Roger François (min.) interviendra notamment pour signaler que la RCA n’est plus complète, ce qui ne respecte plus les statuts et que l’augmentation des prix de location n’est pas opportune. Réponses seront fournies par la conseillère Marina Discret, présidente du Centre sportif bertrigeois.

Au final, le projet est voté à l’unanimité.

Insectes mellifères et pollinisateurs sauvages

André Chanteux (min.) demande la mise en place d’une politique volontariste en faveur des insectes mellifères et des pollinisateurs sauvages. Il signale entre autres que Nature et Progrès a mis en place le "Plan Bee" visant à inciter les agriculteurs à installer des zones de culture de fleurs mellifères, sans pesticides, à l’attention des abeilles mellifères et des pollinisateurs sauvages.

"En, 2011, la commune de Bertrix, comme près de deux cents autres en Région wallonne, adhérait au plan Maya2, s’engageant ainsi à devenir des actrices à part entière de la préservation des insectes pollinisateurs mais aussi de la biodiversité. Dix ans plus tard, le Collège peut-il faire le bilan des actions menées dans ce cadre", demande-t-il.

Large réponse de l’échevin Manu Wauthier qui signale que bon nombre d’actions ont déjà été menées comme la journée de l’arbre, les différentes essences en cours de plantation, le fauchage tardif avec cheval de trait ou encore le plan Maya.