Son village “n’existe pas” selon Ores : chronique d’une conversation surréaliste

« Rien de grave »

7 h 33, panne de courant ! " Rien de grave ", en bon citoyen, je me précipite sur l’appli Ores pour signaler le problème. Force est de constater qu’il m’est impossible d’insérer mon code postal et mon adresse dans les cases respectives et donc de signaler le problème.

Ennuyant, mais "rien de grave", Ores a tout prévu. Je téléphone donc gracieusement au 078 78 78 00 pour signaler le petit souci.

Après quelques minutes de pianotage sur le clavier pour joindre le bon interlocuteur (comme à peu près tout bon call-center qui se respecte), 10 minutes d’une jolie musique (rien de grave, il n’y a plus de courant, la radio ne fonctionne plus et ça m’occupe), une dame prend mon appel. Cette personne (surchargée probablement comme le réseau) me demande mon adresse et c’est là que cela devient un peu grave car, après lui avoir indiqué l’adresse de mon domicile, elle s’énerve toute seule (probablement trop de tension contrairement au réseau) et m’exhorte à choisir entre deux villages équidistants de mon domicile (NDLR: Neufchâteau ou Hamipré) ! Rien de grave me dis-je, peut-être a-t-elle mal compris et je me permets de lui épeler de nouveau le nom de mon village.

Mal m’en a pris, surtendue et survoltée, la dame me crie haut et fort que mon village n’existe pas ! Étonnant lui dis-je, j’y habite depuis 3 ans et vos factures arrivent bien en ligne droite à mon domicile pourtant !

Elle me demande ensuite l’adresse exacte de mes voisins et leur statut électrique. Pour rappel, je vis chez moi au numéro 1 et non chez mes voisins mais dans un éclair de lucidité, je lui propose le numéro 3 et lui indique gentiment que je ne vois de lumière dans aucune des maisons de mon entourage !

Mal m’en a pris, la dame dans un accès de colère réel me menace d’une facture d’intervention si je les fais déplacer pour rien (quelques centaines d’euros, il faisait noir, je n’ai pas su noter la somme exacte).

Je suis arrivé aux limites de mon disjoncteur et décide de raccrocher.