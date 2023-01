Nos pompiers sont (presque) bien armés pour affronter l’an neuf

Inondations et feux de forêt

Depuis les inondations de juillet 2021, la zone s’est équipée. Elle a acheté des barrages amovibles en plastique pouvant dévier l’eau jusqu’à une hauteur de 80 cm. D’autres dispositifs, pour freiner les eaux de ruissellement jusqu’à 30 cm, ont aussi été acquis. Le tout, pour un budget d’environ 40 000 euros. "Nous disposions déjà de bateaux gonflables, mais inadaptés à ce que nous avons connu en 2021. Les moteurs n’étaient pas assez puissants et des déchets ont bloqué nos hélices. D’ici quelques semaines, on va recevoir un nouveau bateau qui pourra évacuer 8 personnes en même temps, en plus des sauveteurs, pour un montant de 30 000 euros", ajoute Stéphane Thiry. Notre zone de secours est déjà équipée d’autopompes spécialisées dans les feux de forêts.

Remplacer judicieusement

Même si certaines d’entre elles peuvent avoir plus de 40 ans, il n’est pas question de les remplacer. "Ce sont des véhicules qui fonctionnent parfaitement, ils sont increvables. Il n’est pas utile d’acheter du neuf alors que ces véhicules nous aident parfaitement. Pour information, une autopompe neuve, cela coûte 600 000 euros", détaille le commandant.

Pour l’aspect "feu de forêt", l’objectif des pompiers est de collaborer, plutôt que d’investir. Ils veulent travailler en partenariat avec la DNF pour bénéficier d’un appui de taille lors d’un incendie d’ampleur. "On aimerait aussi acheter deux réserves d’eau mobile. Ce sont de grosses piscines de 10 000 litres. L’avantage, c’est que le camion-citerne pourra se déplacer pour amener l’eau plutôt que de rester statique durant l’opération", ajoute Stéphane Thiry. Néanmoins, précisons que, chaque année, un audit interne est mené sur les véhicules et le matériel en vue de les remplacer par des camions et accessoires polyvalents. "Bien sûr, s’il faut remplacer un élément de notre charroi, nous le ferons. Mais nous analysons chaque véhicule avant d’en commander un nouveau. Un plan d’investissement est prévu pour assurer les 10 prochaines années. On doit faire ça en bon père de famille", termine le commandant.