Le projet immobilier « Melrose Place » à Arlon plus light que prévu

Une nouvelle enquête publique dans le cadre de la demande de permis d’urbanisation démarrera le 27 janvier et se clôturera le 27 février. Et le dossier semble avoir plus que fondu.

Revu et corrigé

Certes, le promoteur arlonais n’a pas abandonné l’idée de construire un lotissement au bout de la rue des Blindés, entre le contournement et le Chemin Noir reliant la rue de la Lorraine au centre Adeps de l’Hydrion. La demande de permis d’urbanisation implique la création d’une voirie communale.

Rappelons que le dossier avait déclenché une levée de boucliers, on parlait de 60 logements. Ici, de source bien informée, on serait à huit maisons.

L’avis mentionne la création de quatre zones de construction destinées à des maisons unifamiliales.

L’échevin de l’urbanisme Olivier Waltzing confirme: "Par une délibération du 9 mars 2020, le Collège a décidé d’écrire à M. Denis pour lui indiquer sous réserve d’usage qu’un projet comportant de huit lots à bâtir est mieux adapté à la typologie des lieux et sera par conséquent acceptable. Il s’agit d’un permis de lotir, il faut donc attendre l’avis des riverains et de l’enquête publique."

Certains se disent déjà prêts à aller au front, d’autres seraient plus résignés. On devra couper des arbres et on sait le côté "touchy" de la chose à Arlon. L’ex-ZAD est à quelques mètres.

Les remarques peuvent être formulées à l’administration communale d’Arlon.

À noter qu’il n’a pas été possible de joindre M. Denis pour évoquer ce nouveau dossier avec lui.