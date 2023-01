Le personnel de la commune de Martelange mis à l’honneur

Plusieurs mesures concernent le statut du personnel: l’augmentation des chèques-repas de 1 € par jour presté dès ce 1er janvier, la remise d’un box-cadeau d’une valeur de 100, 200 et 300 € selon les années de présence à la commune (10, 20 et 30 ans).

Le personnel congratulé

Voici la liste des personnes mises à l’honneur jeudi soir à la Maison de village ; pour plus de 30 ans au service de la commune: Éric Freid, plus de 20 ans: Anne-Marie Bockeler, plus d’une décennie: Béatrice Barthélemy, Christophe Guillaume, Stéphanie Leyder, Éric Leys, Fadil Kasic, Charlotte Reckinger, Lætitia Reding, Véronique Schmitz, Stéphane Tallier, Ingrid Trum, Samien Volpagni et Laurence Wilmotte.

À Martelange, le partenariat avec les communes voisines est une réelle plus-value. Un merci tout particulier a été adressé par Daniel Waty au bourgmestre grand-ducal de Rambrouch, Tony Rodesch et à l’échevin de Fauvillers Geoffrey Chetter.

Sylvain Cotman, du service communication de la commune, a présenté une intéressante capsule vidéo présentant ce qui a été réalisé depuis janvier 2020 et le bourgmestre Daniel Waty a annoncé pour les prochaines semaines et prochains mois de cette année 2023: la construction d’un nouveau poste de police en bord de N4 à l’entrée de la localité, la construction par la commune de deux maisons au lieu-dit "Pré fleuri", l’agrandissement de la crèche et du hall sportif, la construction de la salle de village à Grumelange, la rénovation du belvédère et la construction de 10 nouveaux appartements à la résidence "Le Schiste".