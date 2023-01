La Bourse, les Arcades, l'Ecu: ça bouge sur la place Léopold à Arlon

Unibox achète La Bourse

À l’entrée de la place en venant de la rue des Faubourgs, le café de la Bourse, inoccupé depuis plusieurs années, a été acheté par le groupe Unibox Games. La société basée à Herve en région verviétoise est spécialisée dans les jeux de café de type bingo, billard, fléchettes. Unibox Games est déjà à la tête de plusieurs établissements dans la province et, à Arlon plus particulièrement, du café le Tiffany’s en face de la gare et du bowling à Weyler. "Nous avons le projet de rénover La Bourse pour en faire une belle brasserie avec des jeux. Mais nous n’avons pas encore de projet très avancé à ce stade puisque l’acquisition est toute récente. Nous devons encore réaliser des études avant de lancer le chantier de remise en état", précise M. Huyghe, responsable commercial chez Unibox Games

Le Twins va fermer deux mois

Les frères Filipucci à la tête du restaurant Le Twins situé au coin de la place Léopold et de la rue Léopold profitent des travaux en cours sur la place pour réaliser des travaux de rénovation de leur établissement. Des travaux d’envergure qui vont entraîner la fermeture du restaurant durant près de deux mois, en avril et en mai si le planning est respecté. "Le début de notre chantier va dépendre des travaux de la place Léopold. Ces travaux entrent bientôt dans une phase qui concerne la voirie à front de façade de notre établissement, avec toutes les nuisances que cela provoque. Ce sera le bon moment pour engager des travaux chez nous", explique Raphaël Filipucci.

Une réflexion menée depuis un certain temps déjà et qui a mûri avec le futur Espace Léopold. "Nous espérons pouvoir profiter de la future place Léopold pour agrandir notre terrasse. Nous avons déjà participé à plusieurs réunions avec les autorités communales qui nous soutiennent mais la Ville n’est pas la seule décisionnaire. L’Urbanisme doit également donner son accord", poursuit Raphaël Filipucci.

Le restaurateur espère profiter de ce nouvel espace extérieur dès cet été, indépendamment des travaux en sous-sol pour le parking.

Mais la fratrie Filipucci ne s’arrête pas en si bon chemin. Elle a fait l’acquisition très récemment du bâtiment voisin, Les Arcades qui accueillait autrefois le restaurant l’Arlequin, propriété de Marcelle Charlier. Mais les nouveaux propriétaires ne souhaitent pas commenter cette information ni les futurs projets qui y seront développés aux différents étages alors que le café au rez-de-chaussée est actuellement loué au brasseur Diekirch et géré par Jacky Sacré.

L’Écu de Bourgogne en passe d’être vendu

Un projet de vente est également en cours pour l’Écu de Bourgogne, autre établissement horeca de la place Léopold situé du côté de la Poste. Un investisseur luxembourgeois souhaite l’acquérir et les tractations sont en cours, mais rien n’est encore définitivement signé à ce jour.

Dans quelques mois, lorsque les travaux en surface seront terminés, l’Espace Léopold montrera un nouveau visage et une nouvelle dynamique au centre-ville.