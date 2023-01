C’est à Léglise que la hausse du prix de l’eau se fera le plus sentir, de l’ordre de 25 centimes par m3. Soit environ 28 € de plus sur la facture pour une consommation de 100 m3.

"Cela fait plusieurs années que l’on investit dans notre réseau d’eau pour améliorer la qualité de l’eau, renforcer la distribution et remplacer les vieilles conduites ", explique le bourgmestre Francis Demasy. Si la commune franchissait la barre symbolique des prix pratiqués par la Société wallonne des eaux (SWDE), remettrait-elle son réseau d’eau ? "Ce n’est pas à l’ordre du jour, même si ce serait plus facile, répond le mayeur. On aime consommer notre eau."

Si vous résidez dans l’une des 23 communes où la distribution d’eau est assurée par la SWDE, là aussi, la facture va augmenter. De l’ordre de 20 € pour une consommation de 100 m3.

Notons que les communes de Rouvroy et Libin ont également augmenté leur CVD, c’est-à-dire le coût vérité de distribution (lire ci-contre). Un coût qui n’est pas fixé arbitrairement mais qui correspond à l’ensemble des charges pour assurer la distribution de l’eau.

À Libin, le prix de l’eau est grevé par les sécheresses. La Commune doit acheter de l’eau à la SWDE ou en puiser à Ochamps, et en assurer le transport jusqu’à des réservoirs. 5 000 € d’achat, la facture passe ; 160 000 € de coût de transport en 2022, ça passe moins bien. "Il ne faudrait pas que les années de sécheresse se multiplient, commente la bourgmestre Anne Laffut . On a fait toutes les études imaginables, on ne sait rien faire pour avoir plus d’eau. On essaie de compenser d’un village à l’autre, et en se connectant à d’autres réseaux."

Nassogne, Tellin et Gouvy: les prix les plus élevés

C’est à Nassogne, Tellin et Gouvy que l’eau coûte le plus cher en province de Luxembourg. Ces trois communes se situent au-dessus des prix pratiqués par la SWDE.

Et pour ces trois communes, il n’est pas question de remettre leur réseau d’eau.

"On veut garder notre autonomie, commente le bourgmestre de Nassogne, Marc Quirynen. Les investissements que nous faisons pour améliorer et stabiliser le réseau sont amortis sur de longues années. Il ne devrait donc pas y avoir d’augmentation du prix dans les années à venir."

On a fait le calcul, pour une consommation de 100 m3, la différence avec la SWDE est de l’ordre de 20 €.

"On va moderniser un captage à Bande et mettre en place un plan pour mieux exploiter nos ressources, ajoute le mayeur, pour augmenter notre autonomie." Nassogne doit en effet acheter d’importants volumes d’eau à la SWDE pour assurer l’approvisionnement de tous en eau potable.

À Tellin, même type de discours. "O n se donne le plus de garanties possible d’avoir un réseau performant, avance le bourgmestre Yves Degeye. On va lancer une cartographie numérisée du réseau. On ressent une volonté de maintenir ce patrimoine, avec une proximité de services. Quand il y a des fuites, les équipes réagissent vite."

Même volonté farouche à Gouvy. "La réflexion est claire, on ne remettra pas notre réseau, affirme la bourgmestre Véronique Léonard. On tient à conserver la qualité de notre eau, quitte à la payer un peu plus cher."

Des augmentations en vue pour 2024

Si votre commune n’a pas augmenté le prix de l’eau pour l’année 2023, peut-être le fera-t-elle pour 2024. La Commune de Saint-Hubert, par exemple, comptait faire passer le CVD de 2,24 € à 2,73 €. Une augmentation refusée par le Comité de l’eau et le ministre qui ont demandé à la Commune de mieux expliquer les investissements prévus. "Nous avons défendu notre dossier fin d’année dernière, nous sommes en attente d’une réponse", explique le bourgmestre Pierre Henneaux.

À Léglise, le CVD aurait dû s’élever à 2,90 € en 2023. Là aussi, la Commune a enregistré un refus. L’augmentation étant trop forte. Du coup, le coût-vérité n’en est plus vraiment un. "C’est un CVD plafonné", résume l’échevin des Finances Stéphane Gustin. D’autres recettes communales devront prendre en charge le financement de la distribution d’eau et les importants investissements que la Commune réalise dans son réseau.

In fine, le prix de l’eau ne pourra pas échapper à l’inflation.