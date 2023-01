Les rollers ont remplacé les patins à Bertrix et ça a bien fonctionné

Cette activité s’est déroulée avec la précieuse collaboration du Centre sportif local, la Commune de Bertrix et Bertrix Initiatives. Elle a aussi permis à quelques étudiants de s’offrir un petit job de vacances rémunéré. Et durant la première semaine, plusieurs écoles de la région et de la commune sont venues pour chausser les rollers. Le tout dans une ambiance musicale assurée par DJ Lady et DJ Arnaud.

"Durant les prochaines semaines, nous allons organiser une réunion en guise de débriefing. Mais il est évident que nous remettrons le couvert durant les prochaines années au vu du succès que cette nouvelle activité a connu chez nous", conclut l’échevin bertrigeois.